Rajoy, matinsreg y la ministra ibera

Congreso sobre la Cámara de Toya y los iberos. Su título, 'El reflejo del poder en la muerte'. O sea, dejamos este mundo como pasamos por él y la muerte nos habla de la vida, de quién tuvo el poder y de quién no. Y al revés, la vida habla de la muerte, puesto que son los que se quedan los encargados de despedir al que se va, son los familiares y amigos quienes deciden cómo decirle adiós. Según sea el funeral, así quieren que les vean y que les vaya.

Se va Rajoy. Anuncia el final de su carrera política. De cómo le despidan en el congreso extraordinario del PP saldrá cómo serán sus sucesores. Si la sucesión es ordenada y exitosa, la biografía de Rajoy se agrandará en su partido. Si no es así, su marcha dejará un poso amargo añadido. Y se va también Fernández de Moya, al menos de forma temporal, según nos cuenta su entorno. Regresa a la Universidad. Si el PP jienense y su heredero logran mantener las altas cotas de respaldo electoral que él logró (hecha la salvedad de que el bipartidismo ya no existe), su herencia será mejor evaluada. Si no, dirán que dejó un partido dividido y sin liderazgo.

Llamó la atención que su heredero se enterara por la prensa de los planes del presidente de honor de su partido y su mentor. Juan Diego Requena, que no estuvo el martes en el doloroso vía crucis de Fernández de Moya ante el Juzgado de Instrucción número 2, compareció con la muchachada del PP para evaluar la Ley de Juventud de Andalucía y, de paso, someterse a la prensa, como corresponde a quien busque asentar su liderazgo en el segundo partido de la provincia, y hablar de lo divino y lo humano, incluido su antecesor en el cargo, cuya honestidad defendió. Y aunque no descartó del todo que Fernández de Moya pueda ir en alguna lista (dependiendo de si los tribunales dan carpetazo o no), dijo que su actividad municipal «ha pasado». ¿Desapego o un pasar página?

Matinsreg

No hay que ser un lince para deducir el mal trago que el exalcalde de Jaén debió pasar por unas facturas supuestamente infladas, jurista como es de toda la vida, doctor en Derecho, profesor titular de Derecho Financiero, presidente provincial del PP, senador/diputado y látigo de «socialistas y comunistas», a quienes en los plenos echaba en cara las facturas de los cuatro años en que gobernaron. O los duelos con Andrés Bódalo, el dirigente del SAT, primero entre el público del salón de plenos y luego como edil de Jaén en Común, siempre con su gorra y su estrella roja.

Bódalo no quiso perderse la llegada de Fernández de Moya al juzgado, rodeado de policías, periodistas, gritos y pancartas. A la salida apenas habló, por recomendación de su abogado. Le habría gustado. Dentro se desvinculó de la empresa y de las facturas, aunque el empresario declaró que se reunió varias veces con él. Está claro que cada uno va por libre. Cada palo que aguante su vela. Y cada vez son más los llamados a declarar. Nadie sabe cómo acabará esto, pero las aguas de las fuentes de Matinsreg son como las arenas movedizas: cuanto más se mueven, más se hunden.

Jaén-Andalucía Adelante

Mientras, en Aldeaquemada se reúnen los cinco alcaldes críticos que dejaron el PP y reclaman la regeneración de la política, más participación y más transparencia, al hilo de ocurrido en su antiguo partido.

Y de Jaén Adelante a Adelante Andalucía, la confluencia de Podemos e IU que impulsan Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo. El martes, sus vicarios jienenses la presentarán en el Parque de la Concordia. Y aunque a los Pablos (Echenique e Iglesias) no les guste mucho esta concordia, tendrán que pasar por las horcas caudinas, pues ambas formaciones en Andalucía le han dado el visto bueno. Incluso hasta el PCA. Un acuerdo sin disolución de sus integrantes, un espacio más amplio a la izquierda del PSOE y que pueda dar cabida a Equo y Primavera Andaluza.

Habrá tensiones con el Podemos central y jacobino pero no se barrunta choque de trenes. A la fuerza ahorcan. Eso o disolver Podemos Andalucía. Así que, todo indica que si dentro unos meses Susana Díaz adelanta las elecciones porque Ciudadanos deje de prestar apoyo, serán cuatro los sentados a la mesa y que las urnas repartan suerte.

Nuevo gobierno

Y riego por goteo de ministros. Ninguno de Jaén y eso que son diecisiete. Pero tres son andaluces, han sido consejeros de la Junta y conocen de sobra la provincia. En el caso de Carmen Calvo, la cultura en un sentido amplio; María Jesús Montero, la situación económica en general y la de la capital en particular, y Luis Planas, el olivar (tanto es así que recibió la llamada de Sánchez entre olivos), desde Andalucía y desde la Unión Europea. Así que, dentro de lo que cabe, el sorteo no fue mal.

Pero obras son amores. Lo que vale también para el resto. José Luis Ábalos, por ejemplo, será el quinto ministro de Fomento de la autovía A-32 y el sexto de la nueva-vieja línea férrea a Madrid. Y por lo que queda para ambas infraestructuras, me temo que no será el último.

Y en medio de este maremágnum están Julio Millán y José Sánchez porfiando en las primarias socialistas para ver quién es el candidato a la alcaldía el año que viene. Los 'sanchistas' están eufóricos con Pedro Sánchez y los 'susanistas' se esfuerzan por estarlo también. No hay más que ver las veces que Reyes Midas ha valorado ya lo «excelente» que es el nuevo Gobierno. «¡Pedrooooo!».