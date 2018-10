Y al quinto día descansó y creó el fin de semana puente Opinión | Líneas discontinuas No parece que la semana laboral de cuatro días sea, hoy por hoy, factible en el mundo del trabajo jienense, por mentalidad y por recursos; aunque sí se practica en la Universidad española donde en la mayoría de facultades se libra el viernes o el lunes y se reconcentra la enseñanza en 24 horas, cursos extra aparte. Antonio Agudo y Ernesto Medina se han tomado con cierta sorna esta idea neozelandesa, hecha para una sociedad donde el tener un empleo digno no es problema FOTOLIA ANTONIO AGUDO MARTÍN y ERNESTO MEDINA RINCÓN JAÉN Sábado, 27 octubre 2018, 09:19

Menos samba y más trabajo

Más de 50.000 en la provincia echan siete jornales asomados a la barandilla de la plaza del pueblo.

Ernesto, quieren el Peñón y ni siquiera saben andar por el llano. Te digo esto a cuenta de la proposición de instaurar la semana laboral de 4 días que se han sacado de la manga algunos allá por Nueva Zelanda. ¡Qué chominá más grande! Aquí en Jaén nos van a venir con modernuras cuando hace años que, en muchas de sus comarcas, la semana laboral desapareció convertida en siete días de asueto obligado. Más de 50.000 en la provincia echan siete jornales asomados a la barandilla de la plaza del pueblo. Guirnaldas de hombres y mujeres mirando la vida pasar a la espera de firmar la cartilla del paro. De qué salgan algunas chapuzas o unas escaleras para arrimarle algo a la pensión del abuelo y que la agonía mensual sea menos. No. No me creo que trabajando menos trabajen más. En nuestra provincia hay más jubilados que en ninguna otra. Más desempleados que en ninguna otra. Más emigración que en ninguna otra. Cada vez hay menos puestos de trabajo. Así que me dejen de cuentos y de teorías sobre la masa monetaria o la elasticidad de los bienes según la incidencia de la oferta y la demanda. Que me dejen de experimentos y de ingeniería social. Max Weber ya lo dijo: «Todos los signos meteorológicos de la economía indican un crecimiento de la no-libertad». Prefiero tener varias ofertas de trabajo para poder mandar al jefe a que le blanqueen el esfínter y no lo contrario, que es lo que está ocurriendo. Los trabajadores nos hemos vuelto sumisos batallones a la espera de que nos caiga un contratillo temporal o un subsidio de caridad política para sujetarnos el voto. Quieren recuperar lo de la misa con capacho. Es decir que o tragas o a la carretera sin asfaltar del desempleo. Pero claro, esto debo pensarlo yo que me crié en un país en el que se iba a la escuela hasta el sábado por la mañana, en la que entre cuatro nos comíamos un polo, donde las vacunas prevenían la polio y los médicos te recetaban friegas de vicks vaporub para el resfriado con un Ducados humeante en la boca.

Me parece bien que los neozelandeses trabajen cuatro días a la semana y les vaya bien. Están en nuestras antípodas. Maese Medina, termino citando otra vez a Weber: «En política lo que no es posible es falso». Dejen de engañarnos.

Es posible que sirva para redistribuir las rentas del trabajo, pero echo en falta rigor (...).

Comparto razones, maestro Agudo, y atisbo alguna desavenencia, aunque lo que me preocupa es que si la semana laboral es de cuatro días los jueves se convertirían en viernes y los viernes en sábado con lo que ya no podríamos disfrutar los placeres de todo tipo del día consagrado a Venus. Otrosí, los jovenzuelos adelantarían el botellón al miércoles de manera que la semana lectiva universitaria se quedaría en tres días. Que bien pensado no sería tan grave porque los alumnos de todos los niveles de enseñanza perderían un día de clase. ¿O acaso volveremos al horario partido de mañana y tarde? Pero entonces se van al garete las actividades extraescolares que mantienen a padres, en su defecto abuelos, en constante trasiego durante la jornada vespertina con el consiguiente cierre de academias de inglés, conservatorios y escuelas deportivas de manera que los puestos de trabajo que por un lado se hilan por otro se deshilachan. Estos argumentos de Marx, don Groucho, me sirven para poner de manifiesto que las uvas todavía están verdes, sin que se aborden los verdaderos problemas del mercado laboral español que son el índice de productividad y el absentismo laboral, considerando en este último apartado tanto las ausencias por enfermedades varias como los amplios descansos que el currante se concede para el desayuno, y en su caso cerveza, de forma que funcionarios hay que de las treinta y cinco horas apenas cumplen la treintena en su puesto de servicio, sin considerar el tiempo que dedican durante el trabajo al ocio ordenador mediante. Tampoco es que postule un rigor excesivo con estos benefactores de la economía que subsidiaria y solidariamente crean puestos de trabajo en la hostelería del entorno porque volvemos a lo de antes, compadre Agudo, desvestimos un santo para vestir otro.

Quizá la propuesta sea razonable. Es posible que sirva para redistribuir las rentas del trabajo, pero echo en falta rigor, estudios y previsiones en este brindis al sol. Currantes habría que, liberados de un día de tajo, se abonasen a la economía sumergida, lacra que ningún gobierno ha conseguido ni tan siquiera paliar. Volvemos al círculo infernal de la manta que no llega a todas partes.

En cualquier caso, de prescindir de un día laborable que sea éste el lunes, que las depresiones de los domingos por la tarde son infaustas. Claro que entonces el lunes sería domingo y vuelta a empezar. No tenemos solución.