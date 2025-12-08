Los quesadeños Benjamín Manzano y David Etxaendía estrenan su propuesta teatral 'Cada día con su mal'

La compañía quesadeña De Ayozar Company inicia una nueva aventura teatral con el estreno de la obra 'Cada día con su mal', pieza de muy ... pequeño formato, máximo 15 personas por función, concebida para ser representada en casas y locales pequeños. En los pocos días de su estreno la obra ya ha pasado por las localidades de Torreperogil, Peal de Becerro, Cazorla y Quesada.

La pieza sigue la línea del colectivo francés Théâtre de la Poudrerie, ubicado en el barrio Saint Denis, al norte de París, con graves problemas de marginalidad, delincuencia y falta de recursos públicos. Este colectivo ofrece representaciones a domicilio que dialogan con el territorio y sus habitantes. A partir de esta propuesta los integrantes de la compañía quesadeña, David Etxeandia y Benjamín Manzano, se plantearon crear una obra que tratara de las problemáticas del mundo rural, que conocen de primera mano: Benjamín Manzano vive en Quesada y David Etxeandia en El Ayozar, aldea con siete habitantes situada entre Tíscar y Belerda.

En la obra nos encontramos con un cocinero que quiere comprarle algo muy íntimo a las personas asistentes, un político que tiene mucha prisa porque se firme el contrato de compra venta y un duende que no lo ve nada claro. La situación está planteada para que reflexionemos sobre qué tipo de progreso queremos para el mundo rural y qué estaríamos dispuestos a dar por acceder al progreso que nos venden como futuro y única salida viable.

«El turismo masivo, las macrogranjas, las plantas de biometano, granjas solares. ¿Somos las personas que vivimos en el mundo rural conscientes de lo que se nos vende? ¿Estamos dispuestos a ser el vertedero de los grandes núcleos urbanos?», se pregunta Benjamín Manzano. Estas y otras cuestiones no solo surgen a lo largo de la obra, sino justo después de la representación con el diálogo que se establece entre los actores y el público asistente en un clima distendido, mientras se toma un refrigerio integrado dentro de la dramaturgia.

«Invitamos al público a que traiga algo de picoteo y de bebida para que se produzca ese momento de encuentro que nos interesa, para que podamos hablar de nuestra realidad con la mayor naturalidad, es más, hacemos que ese momento cotidiano esté integrado dentro de la pieza, como una prolongación más de la historia que estamos contando» comenta Benjamín Manzano, quien añade que «la obra, con un título extraído de un versículo de la Biblia, no tiene ni puede tener un final cerrado porque los problemas que planteamos los estamos viviendo en nuestras carnes y seremos nosotros con nuestras decisiones o no los que decidiremos qué tipo de final y de vida queremos».

'Cada uno con su mal' se representa tanto en casas particulares, donde son los anfitriones quienes se encargan de invitar al público asistente (amigos, vecinos, familiares), como en locales públicos cedidos por asociaciones, partidos políticos y entidades locales donde la asistencia se hace previa reserva.