Representación de la obra 'Cada día con su mal', de los dramaturgos Benjamín Manzano y David Etxeandia. J. A. G. M

Los quesadeños Benjamín Manzano y David Etxaendía estrenan su propuesta teatral 'Cada día con su mal'

La compañía De Ayozar Company inicia una nueva aventura con esta pieza, de muy pequeño formato, máximo 15 personas por función

José Antonio García-Márquez

Quesada

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:11

La compañía quesadeña De Ayozar Company inicia una nueva  aventura teatral con el estreno de la obra 'Cada día con su mal', pieza de muy ... pequeño formato, máximo 15 personas por función,  concebida para ser representada en casas y locales pequeños. En los pocos días de su estreno la obra ya ha pasado por las localidades de Torreperogil, Peal de Becerro, Cazorla y Quesada.

