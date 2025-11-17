Queda menos de un mes , el próximo 3 de diciembre, para que Lydia Lucía Pérez Domingo, alumna del centro Sagrado Corazón de Bailén, acuda a ... Madrid a recibir el premio por ser la ganadora de la duodécima edición del concurso literario escolar del Ministerio de Defensa 'Carta a un militar español'. Sus palabras ya se leyeron en Jaén en el acto de la Subdelegación de Defensa y entonces recibió un gran cariño que trasladará a la capital del país.

–¿Nerviosa de que llegue el 3 de diciembre?

–Un poco, hoy me he dado cuenta de que queda menos de un mes y estoy nerviosilla. Iré con mi madre, mi padre y un profesor del instituto. Ya me he visto vídeos de la chica que ganó el año pasado, que dio un discurso y nadie me ha dicho nada aún, pero voy a ir preparando algo, por si acaso.

–¿Cómo surgió la idea?

–Tenía claro que quería tratar varios temas, como el de la dana, que nos impactó mucho a todos, con las imágenes en los informativos de los parking inundados y las casas destozadas... En el instituto recogimos alimentos y lo de los voluntarios también fue increíble. Así que con eso y con que yo soy de Bailén, quería destacar mis raíces, y cómo desfilan los militares todos los años con la Virgen de Zocueca. Es un sentimiento que tenemos todos dentro y quise plasmarlo, sobre todo cuando vi a los del Ejército ayudando en la dana, con el barro y dándolo todo. Lo tenía que transmitir.

–El momento de trasladarlo al papel, ¿cómo fue?

–Empecé a plasmar ideas, mi tutor me ayudó, después metí datos históricos y fui hilando todo para darle estructura a la carta. Pensaba en el aplauso de todos los años el desfile militar que puede parecer que es vacío, pero que hay más detrás, solo que era bonito, ahora lo sabemos. Tenemos que abrir los ojos y ver que los soldados son los que desfilan, los que ayudan, los que van a cualquier catástrofe. Son las personas que están ahí para brindar apoyo.

–¿Ha cambiado algo tras recibir los reconocimientos?

–Me escribió un militar desde Afganistán, diciéndome que le había encantado la carta. En el acto de Defensa también me dijeron todos que estaban muy contento por lo que había puesto. Te da alegría por dentro. Yo, que no soy militar ni sé lo que se siente en la piel, al comprobar que ellos sí se han sentido identificados, me sorprende. Quería llegarles al corazón y que se sintieran reflejados, esto me llena de gratitud. Cuando lo escribí no me imaginaba que iba a ganar, ni el provincial. De hecho, me enteré el día del apagón y pensé que era mentira, pero al confirmármelo me puse superconteta. Ahora, el triple.