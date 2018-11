Quejas por el hormigón junto a la antigua iglesia de Santo Domingo Capa de hormigón sobre el empedrado de Santo Domingo Bajo, junto al antiguo convento. / LIÉBANA El Ayuntamiento elimina el empedrado en la zona junto a los Baños Árabes, el Hospital de San Juan Dios y La Magdalena, en pleno casco histórico JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Martes, 13 noviembre 2018, 00:46

El Ayuntamiento de Jaén sustituye en los últimos días el pavimento de piedra por hormigón impreso en las calles Arquillos y Santo Domingo Bajo y tiene previsto continuar en la plaza de Santo Domingo y alrededores. Esta zona está próxima a los Baños Árabes y el Palacio de Villardompardo y al antiguo Hospital de San Juan de Dios, en el barrio de La Magdalena. El empedrado, que estaba en mal estado en algunos puntos, ha sido levantado o directamente tapado por la capa de hormigón, sobre la que luego se dibuja a presión, simulando adoquinado. El hormigón es utilizado en zonas peatonales, pues se deteriora más fácilmente que el asfalto al paso de los vehículos. En la zona donde ahora actúa el Ayuntamiento está permitida la circulación, aunque no registra mucho tráfico.

Para Iniciativas Andamios para las Ideas, la actuación va contra el PEPRI (Plan Especial de Protección y Reforma Interior) del casco histórico, ya que es junto a la antiguo convento de Santo Domingo (sede del Archivo Provincial y de la iglesia que lleva años restaurando la Junta), «declarado BIC». «¿De esto no tiene la Junta nada que decir, y los grupos municipales de la oposición?», pregunta.

Para Rafael Cámara, de Iuventa, «el problema de fondo, aparte de que este tipo de pavimentos en un conjunto histórico hoy por hoy no tienen sentido, es que seguimos con un PEPRI obsoleto, caduco», y que no hay noticias de que se trabaje en aprobar uno nuevo. «No es una cuestión de gustos - añadió - . Es más grave. Es un problema de inacción en la necesaria redacción de un nuevo plan que se ajuste a la preservación de la imagen tradicional del casco histórico y no se distorsione más la misma».

De todos modos, el tema de la pavimentación no es en su opinión el problema principal del casco histórico jienense, ante el «gravísimo deterioro de la imagen» que sufre, con numerosas «declaraciones de ruina y con edificios singulares al borde del colapso».