La queja sobre la Catedral de Jaén que se ha hecho viral Un visitante malagueño lamenta que no se publicite y pide a los políticos que la valoren y la pongan «donde se merece» LAURA VELASCO Lunes, 24 junio 2019, 13:31

El texto lo firma Miguel P, de Málaga. Lo escribió hace más de un año tras su visita a la Catedral de Jaén, pero se ha hecho viral ahora. Una queja en TripAdvisor sobre la «injusticia» de que «no se reconozca, no se publicite y no se valore esta soberbia, magnífica, bella y exuberante catedral».

Miguel P lamenta que en las casi dos horas de visita solo encontraron seis personas más en su interior, cuando el día anterior encontraron muchos más en la de Baeza. «Es quizás la catedral más hermosa que he visto nunca, he pagado una barbaridad por ver otra y por dentro era para echarse a llorar de vacía, oscura, poca riqueza... Pero sin embargo había colas para entrar. Me entraron ganas de llorar de pena al ver que no había nadie viendo la Catedral de Jaén cuando entramos», incide el texto. Así, insta a los políticos de Jaén a «valorarla» y ponerla «donde se merece», así como a hacer «lo necesario en el entorno para que sea declarada Patrimonio de la Humanidad».