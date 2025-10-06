El Punto Violeta vuelve para reivindicar 'Mismos espacios, mismos derechos'

Manuela Millán Lunes, 6 de octubre 2025, 18:40 | Actualizado 18:58h. Comenta Compartir

El Punto Violeta ya está preparado para San Lucas. Bajo el lema 'Mismos espacios, mismos derechos', el Ayuntamiento de Jaén ha preparado el dispositivo del Punto Violeta para la Feria. Un espacio con el que el Consistorio «reafirma su compromiso de hacer de las fiestas, calles y espacios de encuentro lugares seguros, igualitarios y libres de violencia machista», en palabras de la concejala de Igualdad, Eva Funes.

Por tanto, la Feria de San Lucas contará, un año más, con un Punto Violeta ubicado junto a la parada de autobús en la entrada de la feria por la carretera de Granada junto a la Ronda Sur, donde un equipo de personal especializado ofrecerá información y acompañamiento y actividades de dinamización. El dispositivo estará habilitado los días 10, 11 y 12 de octubre y 17, 18 y 19 de octubre, las jornadas de mayor afluencia de público en el ferial, desde las 00:00 a 5:00 horas.

«Se trata de un espacio de atención, información y acompañamiento donde cualquier persona podrá acudir si sufre algún tipo de agresión o, simplemente, quiera saber cómo actuar ante una situación de acoso o violencia», ha explicado Funes.

También itinerante

Este espacio se reforzará con un punto violeta itinerante señalizado con una banderilla que se irá moviendo por todo el recinto ferial para ser fácilmente localizado. Asimismo, se ha puesto en marcha una campaña en redes sociales, tanto de la Concejalía de Igualdad como del Ayuntamiento de Jaén «para reforzar todos estos mensajes de respeto y de una feria segura para todos y todas».

Funes también ha informado que en el asfalto del recinto ferial estarán impresos los teléfonos de llamada rápida. «Todos conocemos el 091 pero quizás, para gente más joven que tenga en algún momento inseguridad, les pueda ayudar tenerlos más a mano y de forma más visual», ha detallado. Además, en cada una de las casetas del ferial habrá una pegatina con el lema de la campaña y un código QR donde se puede encontrar todo tipo de información sobre el Punto Violeta y qué hacer en caso de agresión.

El Punto Violeta estará también reforzado por los profesionales encargados de la seguridad: Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y Bomberos. A ellos, se suma la colaboración de la Asociación 'Actuando para transformar', encargada este año de dinamizar este espacio. «Las mujeres tenemos el mismo derecho que los hombres a ocupar los espacios públicos, a divertirnos, a sentirnos seguras y respetadas», ha recordado la edil.