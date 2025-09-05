Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Punto informativo para los alumnos. UJA

Punto informativo para que los nuevos alumnos de la UJA no pierdan detalle

Se mantendrá, en principio y en función de la demanda, hasta el próximo 19 de septiembre

E. López

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:54

La Universidad de Jaén (UJA) ha habilitado un punto de información dirigido al estudiantado, ubicado en el acceso al Campus Las Lagunillas desde la calle Ben Saprut, frente al Aulario Cesáreo Rodríguez-Aguilera (Edificio A4).

El objetivo de este servicio es ofrecer una atención directa y personalizada al alumnado, especialmente al de nuevo ingreso, para resolver sus dudas y necesidades coincidiendo con su incorporación a la UJA. Este punto de información, puesto en marcha por el Vicerrectorado de Universidad Sostenible y Saludable, estará operativo en horario de 9 a 14 horas y se mantendrá, en principio y en función de la demanda, hasta el próximo 19 de septiembre.

Además de ofrecer información general sobre aspectos académicos, servicios o ubicación de espacios, en días concretos se contará con la presencia de personal de distintas unidades y entidades para ofrecer una atención más específica. Entre los servicios de la propia universidad que participarán se encuentran el Consejo de Estudiantes (CEUJA), Deportes, Cultura, Aula Verde, Internacionalización e Igualdad y Diversidad.

Asimismo, también estarán presentes entidades externas de interés para el alumnado, como el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), la Pastoral Universitaria, el Consorcio de Transporte Metropolitano y ALSA como empresa que presta el servicio de transporte urbano en la ciudad de Jaén.

