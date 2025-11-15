Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Conservatorio con los restos arqueológicos en su zona trasera. IDEAL
Y la puesta en valor de los restos arqueológicos del Conservatorio ¿para cuándo?

La Delegación de Educación «trabaja en las modificaciones necesarias para contar con el visto bueno al proyecto en base a las indicaciones que se realizan desde Cultura»

Manuela Millán

Manuela Millán

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:56

En proceso. Una de las cuestiones aún pendientes tras la inauguración del Conservatorio de Música en el Bulevar, es la puesta en valor de los ... restos arqueológicos junto al solar del centro. En la actualidad, el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Jaén, Francisco José Solano, confirma que «están trabajando, a través de la Agencia Pública, en las modificaciones necesarias para contar con el visto bueno al proyecto en base a las indicaciones que se realizan desde Cultura».

