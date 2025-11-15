Y la puesta en valor de los restos arqueológicos del Conservatorio ¿para cuándo?

En proceso. Una de las cuestiones aún pendientes tras la inauguración del Conservatorio de Música en el Bulevar, es la puesta en valor de los ... restos arqueológicos junto al solar del centro. En la actualidad, el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Jaén, Francisco José Solano, confirma que «están trabajando, a través de la Agencia Pública, en las modificaciones necesarias para contar con el visto bueno al proyecto en base a las indicaciones que se realizan desde Cultura».

«En el que se presentó, se comprobó que era necesario un número de modificaciones y mejoras y en ello estamos», añade. Solano hace referencia al informe de la Delegación de Cultura, del pasado mes de septiembre, en el que se informó desfavorablemente del proyecto básico y de ejecución presentado por Educación para la urbanización y adecuación de los restos arqueológicos del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira. El proyecto fue presentado el pasado 13 de agosto y fue la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta la que emitió el informe desfavorable tras considerar que «los condicionantes son lo suficientemente importantes como para replantear el proyecto».

En el informe se apuntan hasta diez modificaciones de un proyecto que inicialmente contempla la construcción de un mirador cubierto, el cerramiento exterior y una cancela de acceso restringido a los restos arqueológicos; vidrio con información, una escalera de mantenimiento y un talud estabilizado con hidrosiembra. Todo ello, con un presupuesto base de licitación de 764.000 euros. Cultura apunta que para la reconstrucción de la muralla calcolítica planteada es «aceptable», pero no «con muro de gaviones de malla electrosoldada y piedra de características similares a las del muro original», ya que la muralla, «salvo el zócalo, estaba construida con adobes y la reconstrucción debe hacerse con este material o alguno imitándolo».

Entre las modificaciones también se apunta a que en la superficie destinada a mirador y cerrada por la cancela «difícilmente puede caber una clase de 25 alumnos, que posiblemente sean los principales usuarios, por lo que habría que extenderla al menos a toda la superficie cubierta, trasladando la cancela». Se añade también que los vinilos deberán ser sustituidos por paneles de Dibond de tres milímetros que «han demostrado más durabilidad a la intemperie».

Cultura también echa en falta «un plano donde se aprecie el tratamiento de la fachada trasera de la planta sótano del Conservatorio en su relación con los vestigios arqueológicos». Otro de los puntos que lleva al informe desfavorable de Cultura es que «faltan directrices para el mantenimiento de la hidrosiembra en los taludes, la pintura del vallado o los paneles de vidrio del umbráculo de entrada».

Un auditorio abierto

El Conservatorio de Música cuenta con un auditorio con capacidad para 295 espectadores y acceso independiente, además de los camerinos. Esta novedad es otra de las que más alegrías está causando entre la comunidad educativa que, por fin, podrá contar con su propio espacio.

Así lo confirma el director del centro, Rubén Fernández, que confirma que el objetivo es «abrir las instalaciones a la ciudadanía». «Ya tenemos previstos varios conciertos para los próximos meses e incluso posibles colaboraciones con músicos que vengan de otros municipios», resume. De hecho, está previsto un ciclo de conciertos a mediados del mes de diciembre. Eso sí, aún queda algún que otro retoque en este espacio.