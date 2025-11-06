Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los vagones en las cocheras del tranvía. M. M.
Choque entre administraciones

«La puesta a punto del tranvía es compromiso del Ayuntamiento»

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, lamenta que «siempre que hay avances en el impulso de esta infraestructura se genere ruido político y polémicas»

Manuela Millán

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:00

La Junta no quiere polémica, pero no confirma si cederá en el pago de los 4,5 millones de la puesta a punto del tranvía. ... Sin entrar en detalles de qué pasará finalmente con esta partida que corresponde al Ayuntamiento de Jaén, pero que adelantó la Junta con fondos europeos y que la Administración local pide no aportar al «al no ser del Gobierno andaluz y además para un proyecto finalista», la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha señalado que estos asuntos «se debaten en las mesas de negociación».

