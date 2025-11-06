«La puesta a punto del tranvía es compromiso del Ayuntamiento»
La consejera de Fomento, Rocío Díaz, lamenta que «siempre que hay avances en el impulso de esta infraestructura se genere ruido político y polémicas»
Manuela Millán
Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:00
La Junta no quiere polémica, pero no confirma si cederá en el pago de los 4,5 millones de la puesta a punto del tranvía. ... Sin entrar en detalles de qué pasará finalmente con esta partida que corresponde al Ayuntamiento de Jaén, pero que adelantó la Junta con fondos europeos y que la Administración local pide no aportar al «al no ser del Gobierno andaluz y además para un proyecto finalista», la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha señalado que estos asuntos «se debaten en las mesas de negociación».
«Parece que cada vez que hay una buena noticia sobre el tranvía de Jaén, surge una respuesta que tiende a la confrontación y al ruido político», ha lamentado, para insistir en que «estos asuntos se tienen que abordar en las mesas de seguimiento del convenio que están para eso».
«Ya se ha debatido en varias ocasiones en esas mesas y se le ha dado respuesta al Ayuntamiento por parte de la Consejería. Hemos solicitado y preguntado al Ministerio y no hemos tenido las respuesta que quería el alcalde de Jaén», señala para recordarle que «cuando se firmó el nuevo convenio, el Ayuntamiento de Jaén se comprometió a encargarse de la puesta a punto y fue la Junta la que adelantó el dinero porque no tenían capacidad».
«A día de hoy, el Ayuntamiento no ha hecho ningún pago y nosotros no estamos generando polémica y nos centramos en seguir hacia delante con la puesta en marcha», añade Díaz. Una afirmación que el Ayuntamiento desmiente y cifra en «casi dos millones» la cantidad aportada.
Aún así, la consejera pide «centrarse en lo relevante». «Lo que es importante es dar pasos para poner en marcha el tranvía. Todo lo que sea añadir polémica y no sea centrarse en su impulso no beneficia a los jienenses y es una mala noticia», ha resumido, aunque ha vuelto a insistir en que la Junta «siempre está dispuesta al diálogo».
JM+ critica que «si haya diálogo para las mismas reclamaciones de otras ciudades, como Málaga»
Y en esta polémica entre Ayuntamiento, Junta y Gobierno, desde Jaén Merece Más vuelven a exigir al Gobierno andaluz la «devolución de los 4,5 millones correspondientes a la puesta en marcha del tranvía», una cantidad que fue transferida desde el Gobierno a través de los fondos europeos Next Generation. «La Administración autonómica no solo rehúsa devolver el dinero, sino que además mantiene la reclamación, generando un caso de doble financiación», dicen. En realidad, no es una partida que tenga que devolver la Junta, sino que el matiz es que el Ayuntamiento pide no tener que pagarla al noser una dinero propio del Gobierno andaluz.
Para la formación jienense, este conflicto «contrasta» con la actitud mostrada por la Junta hacia Málaga. «En esa ciudad, la consejera de Fomento se ha mostrado dispuesta al diálogo» respecto a los 83 millones que el Ayuntamiento malagueño considera indebidos por la explotación del metro», afean. «Resulta incomprensible que se hable de diálogo y flexibilidad con algunas ciudades mientras se penaliza a otras», señala el portavoz del grupo municipal, Luis García, que denuncia un trato «injusto y discriminatorio» hacia Jaén.
«Desde JM+ reclamamos un compromiso real de la Junta para acabar con la desigualdad de trato entre provincias. La ciudadanía jienense no puede seguir siendo la gran olvidada de las políticas autonómicas», sentencia García.
