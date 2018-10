Puerta grande para Diego Ventura en una gélida tarde de toros en Jaén Puerta Grande para Diego Ventura en una gélida tarde que no pasará a la historia de las grandes tardes de toros en Jaén. / IDEAL El rejoneador cortó dos orejas del cuarto toro de la tarde en la que 'El Fandi' cortó una oreja. Enrique Ponce fue fuertemente ovacionado ÁNGEL A. DEL ARCO JAÉN Domingo, 21 octubre 2018, 02:22

Se veía venir, nos aventuramos a predecirlo y así fue. El tiempo, o mejor dicho, el mal tiempo, condicionó y de que manera el festejo de ayer, la corrida de toros mixta celebrada en Jaén con motivo de San Lucas, la última, la que cerraba el calendario taurino europeo.

Es lo que tiene empeñarse en celebrar la feria taurina en el mes de octubre. Miedo nos daba cuando veíamos las previsiones meteorológicas y predecían la posibilidad de agua los días previos al festejo. No se equivocó, qué va, al contrario, acertó de pleno y la tarde fue de aúpa. Nubes amenazadoras, frío desde que llegamos, con una humedad que se te metía en los huesos y lluvia, aunque no llegó a descargar. Vamos, que la tarde de ayer nos recordó a tiempos pasados no tan lejanos, en tardes épicas de toros, pero un despropósito que no nos deja crecer como nos gustaría en el apartado taurino en esta bendita ciudad.

La cara del empresario era todo un poema, lo decía todo, rictus serio, no era para menos, no envidiándolo cuando tuviera que hacer cuentas y hablar con los apoderados. Vaya papeleta. Seguro estoy de que la perdida económica fue importante, aunque mayor perdida es la del prestigio perdido por una plaza y una feria que ya no tiene sentido mantenerla en estas fechas, o, al menos, que sea la base de la gran feria taurina que todos queremos para Jaén.

Utilizando un slogan de un compañero, 'Jaén merece más', siendo muy triste acercarse al coso taurino, en ese marco incomparable que es el paseo de la Alameda y ver con pena el poco ambiente reinante, taquillas vacías o casi y los que están intentando refugiarse del frío. Eso sirvió en su momento, en los actuales, no. Ahora, en los tiempos que corren, la comodidad se hace imprescindible, habiendo una gran variedad de ocio que compite directamente con la tauromaquia, no siendo un plan apetecible acudir a un coso taurino a pasar frío, mojarte, gastarte una pasta en la entrada, sin saber luego lo que vas a ver. En la actualidad, perdemos la batalla con otros espectáculos más cómodos y sin tanto riesgo.

Soy un defensor acérrimo de la tauromaquia y de las tradiciones, lo seré siempre, pero las cosas son como son, en octubre toros, no, Jaén tiene fechas muy bonitas a lo largo del calendario que pueden darle de nuevo un impulso a la tauromaquia. Pienso que tenemos base para hacerlo, una Sociedad Propietaria que apuesta por los toros, un empresario como Juan Reverte que ya ha demostrado sus vinculación y compromiso para con Jaén. Contamos con seis asociaciones taurinas y una Federación Taurina que seguro también ayudarán. Está en nuestra mano cambiar de lado la moneda, contando con la ayuda imprescindible y necesaria de las instituciones. Ojalá lo podamos ver en un futuro que deseo sea lo más pronto posible.

Entretenido festejo

Como decimos, la entrada de público al coso de la Alameda no fue, ni mucho menos el deseado, no llegándose a cubrir ni la mitad del aforo. Para ser sinceros, no esperábamos mucho más, teniendo en cuenta las condiciones y adversidades que ha habido desde que se anunciará el cartel de este año.

Luego, es verdad, el festejo en sí fue entretenido, aunque hubiéramos deseado todos los que allí estuvimos que hubiera sido un poquito más corto, no es cuestión de aguantar sobre una piedra mojado y muerto de frío. En fin, aguantaremos el resfriado con resignación, todo sea por nuestro Jaén.

Se lidiaron toros de hasta cuatro ganaderías. Eso se lo tenemos que agradecer a los toreros, que andan empeñados en quererlo y exigirlo todo, a su mayor comodidad. Los aficionados y hasta el empresario poco pintamos, bueno sí, en gastarnos el dinero, cada uno a su manera. Esto también tiene que cambiar y urgentemente. Lo dicho, cuatro hierros en una sola corrida, va para récord, aunque ese dato no lo tengo contrastado.

Ganado de Luis Terrón para los caballos y Juan Pedro Domecq, Hnos. Sampedro y Sancho Dávila, estos como sobreros vimos salir por la puerta de chiqueros. Todo un muestrario de bovinos que no pasarán a la historia ni por su presencia y mucho menos por su bravura.

Entendemos de la dificultad de encontrar toros a estas alturas de la temporada, pero sinceramente no creo que en toda la cabaña brava no haya seis toritos con una presencia adecuada para Jaén, entre otras cosas para no volver locos al respetable con tanto animal distinto, pasando la mitad de la tarde averiguando el hierro de cada toro. Ver para creer.

Abrió la tarde el rejoneador Diego Ventura que tuvo en su primero de la ganadería de Luis Terrón un enemigo manso de salida, pero noble y colaborador en el tercio de banderillas. Cuidó a su oponente colocando un solo rejón de castigo, realizando después un vistoso tercio de banderillas, sin apreturas, pero destacando en varios pares al quiebro. Lució una buena cuadra de caballos algo que de nuevo demostró finalizando con tres banderillas cortas, la última en la suerte del violín. Hubiera tocado pelo, pero dos pinchazos, un rejonazo trasero y varios golpes de descabello dejaron reducido el premio a un silencio respetuoso por parte del respetable.

Cortó dos orejas del cuarto de la tarde que fue un astado de Terrón que tuvo nobleza pero que estuvo muy agarrado al suelo.

Sacó Diego Ventura todo su repertorio, no castigando al toro en el primer tercio. La labor en el tercio de banderillas fue de menos a más, destacando en buenos pares clavados de poder a poder. Se lució mucho con sus cabalgaduras, realizando piruetas muy del gusto del respetable. De lo mejor de su actuación fue el final, con tres banderillas cortas y dos rosas que fue el mejor colofón posible. Mató de pinchazo y rejonazo entero, resultando el doble premio algo benévolo.

El primero de lidia a pie fue del hierro de Juan Pedro Domecq, animal que enseñaba las puntas y que no humilló nunca desde su salida de chiqueros. A ese defecto, unir el de un viento que molestó mucho a Enrique Ponce durante toda su labor. Imposible el lucimiento con el capote, recibiendo el toro un solo puyazo, brindando el valenciano al público, algo que aún no entendemos pues el toro no era de brindis. Cierto es que Ponce hizo un esfuerzo, aunque el conjunto de su labor fuera más arrebatada que templada, molestado por los muchos cabezazos del animal y el viento. Tandas de derechazos en las que intercaló buenos muletazos con otros que resultaron enganchados. Mejor curiosamente al natural, consiguiendo por ese lado templar la desabrida embestida. Esfuerzo del torero, recompensado por un público siempre entregado con el valenciano. Mató de media estocada que fue suficiente, hubo una fuerte petición de oreja que no fue atendida con el consiguiente enfado del respetable y del propio torero. Grandiosa ovación del público y fuerte bronca al presidente.

Con su segundo, cuarto de la tarde intentó lucirse con el capote, algo que consiguió con enormes dificultades debido nuevamente al viento. A esas alturas del festejo el frío se apoderó del tendido. Ante esas circunstancias Enrique Ponce puso de nuevo voluntad, aunque el de los Hnos. Sampedro no tenía muchas ganas de embestir, no regalando ni una embestida. Brindó a su cuadrilla en la última corrida de su exitosa temporada, aunque no creo que le dejará buen sabor de boca este último animal. Decepcionado y precavido ante las nulas condiciones, lo finiquito después de enseñar al público sus sabuesas intenciones. Recibió una calurosa ovación del público en reconocimiento a toda su trayectoria.

Juan Pedro Domecq

El tercero de la suelta fue de Juan Pedro Domecq, que se echo en el albero nada más salir, todo un canto a la bravura y a la fortaleza. Fue devuelto y sustituido por un sobrero de Sancho Dávila. No fue malo este animal, aunque de nuevo el viento condicionó la lidia. No se amilanó el granadino David Fandila 'El Fandi', que lo recibió con dos largas de rodillas y variado recibo capotero. Buen tercio de banderillas, el tercero en la suerte del violín. Labor brindada al público y meritoria por el esfuerzo, aunque no siempre acertara en los terrenos, empeñándose en torearlo en el centro del platillo. En ese lugar, las series resultaron enganchadas y deslucidas, mejorando ostensiblemente cuando tuvo el refugio de las tablas, finalizando con toreo de rodillas y una estocada que le pusieron la primera oreja de la tarde.

De nuevo sacó toda su artillería con el sexto de la tarde, otro toro de Sampedro que resultó deslucido pero que tuvo más movilidad. 'El Fandi' estuvo en Fandi, brindado nuevamente al público, realizando un trasteo vistoso muy de cara a la galería. Mucha gente en el tendido no podía aguantar el frío, desalojando la plaza sin esperar al termino de la corrida, algo que no debería de ocurrir pero que es entendible ante las condiciones de frío intenso que a esa hora había en la plaza.

'El Fandi' todo voluntad y entrega de nuevo se lució, aunque su oponente tampoco fuera un dechado de virtudes, yendo a peor durante la lidia. Quiso imprimir variedad, buscando ese trofeo que le abriera la puerta grande, aunque de mitad de faena en adelante fuera prácticamente imposible. Toreo de facultades y desplantes, poco más se podía hacer. Mató de estocada recibiendo una ovación.

