Algunos de los equipos que será instalados. IDEAL

Puente de la Sierra contará con una zona de actividades biosaludables en septiembre

Se instalarán equipos para que los mayores ejerciten la movilidad del tren superior e inferior, volantes para muñecas y hombros y aparatos de torsión de cintura

Jesús Jiménez

Jaén

Sábado, 23 de agosto 2025, 17:27

El Ayuntamiento de Jaén ha anunciado que instalará a primeros de septiembre una zona de actividades biosaludables para personas mayores en el Puente de la Sierra. El concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, ha señalado que el material y los elementos para el ejercicio ya están adquiridos y disponibles para su instalación en los almacenes de la Concejalía.

En este sentido, Padorno ha explicado en una nota que «se trata de varios elementos que se cedieron hace poco, equipos para que los mayores ejerciten la movilidad del tren superior e inferior, volantes para muñecas y hombros y aparatos de torsión de cintura que ayuden también a mejorar su ritmo cardíaco ».

Padorno ha señalado que con ello se da respuesta a la demanda de la Asociación cultural y deportiva Puente de la Sierra en la reunión mantenida a comienzos de agosto junto con la concejala de Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo. «Nos los pidieron a mediados de mes y ya los tenemos para instalar en unos días en la ubicación solicitada por los vecinos y vecinas, junto al campo de fútbol del Puente de la Sierra», ha explicado Padorno.

Por su parte, los representantes de la asociación han mostrado su satisfacción porque el Ayuntamiento haya atendido esta petición, una aclaración que han trasladado además a sus redes sociales a raíz del comunicado de la oposición.

El edil ha adelantado que a lo largo del otoño se instalarán nuevos equipamientos de juego y de ejercicio en distintos puntos de la ciudad. Junto a este del Puente de la Sierra el Ayuntamiento ha instalado una nueva zona de juego infantil en la Ronda Sur, coincidiendo con la apertura de nuevas calles urbanizadas en el barrio de La Alcantarilla.

