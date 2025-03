Puente anuncia la primera Mesa Técnica para la Intermodal el 4 de abril

Manuela Millán Sábado, 29 de marzo 2025, 20:31 | Actualizado 20:48h. Comenta Compartir

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a Jaén y lo hace con nuevas 'cositas' como anunció hace un mes. Encargado de la clausura del congreso provincial del PSOE de Jaén, ha puesto en valor que «es el momento de Jaén» -lema del propio congreso- porque «se dan todas las circunstancias». Durante su intervención, ha hecho numerosos anuncios, como la celebración de la primera Mesa Técnica (entre Gobierno, Junta y Ayuntamiento) para abordar los pasos hacia la integración ferroviaria de la capital y la propia Intermodal. Será el próximo 4 de abril.

En cuanto a otra de las grandes promesas a las que se comprometió hace tan solo unas semanas, el acercamiento entre Jaén y Madrid a través de un bypass por Montoro, ha reafirmado el trabajo que se está haciendo. «Se ha creado una polémica con el bypass, intencionada por el PP. No me gusta hablar de plazos, pero sí de hitos. Yo no voy a poner en marcha proyectos que no van a pasar, con promesas sin papeles como hicieron otros», ha ironizado.

De momento, ha confirmado que el primer paso es el estudio de viabilidad, que «ya estaría concluyendo». «Es una gran noticia porque ha dado un resultado favorable y vamos a poder pasar ya a la siguiente». El segundo pasó será el estudio informativo, a lo que seguirá el proyecto y, por último, la propia actuación. «Vamos a licitar el estudio informativo antes del verano», se ha comprometido, para añadir que «se van a intentar acortar los plazos al máximo». El objetivo es reducir 51 minutos la conexión Jaén con Madrid con una inversión de unos 400 millones.

Mientras, asegura que «se va a mejorar la red convencional, con 130 millones en la vía, con más seguridad y modernización y se ganará también algo de tiempo a través de la conexión de Alcázar de San Juan». «Vamos a hacer también mejoras en los servicios de Renfe», ha añadido.

Carreteras

Otra de las 'cositas' que ha traído Puente tiene que ver con la A-32, adelantando que dos tramos están en proyecto y cuyas obras «se licitarán a principios de 2026». A ello se le unirán mejoras en la A-4 o A-44 que ya anunció. «En 2024, el ministerio ha invertido cien millones en las provincia; el PP lo hizo con tres en 2017», ha aseverado.

Frente al PP

Y en lo meramente orgánico, el ministro de Transporte ha puesto en valor que el PSOE «es el verdadero partido democrácito porque es en el que deciden los militantes», dando las gracias también a Ángeles Férriz «por el ejemplo que han dado los candidatos». También ha querido dedicarle un reconocimiento al ya exsecreatario general en Jaén, Paco Reyes. «Hace un mes lo ví llorar cuando se anunció un proyecto de infraestructuras bueno para su provincia, eso define muy bien quién es Paco Reyes. Eres el PSOE, y eres a quien los socialistas tienen que mirar», le ha trasladado.

En materia de partido, ha puesto en valor que lo que hay que hacer es gestionar y hacerlo bien. «El PP es el de la hoja de servicios en blanco y perduran en el poder porque no hacen gran cosa, pero van de buenos, como Juanma Moreno, el suavón, y le añaden a esa hoja en blanco mucha propaganda que seda a la población», ha asegurado.

Por ello, ha pedido a la militancia que «combata». «Os pido que respondáis al PP; no hay que callarse. Un socialista no debe callarse nunca ante las injusticias. El PSOE es el partido que más ha hecho por España en su historia y hemos mantenido nuestra esencia, la de defender a los que menos posibilidades tienen y eso es gracias a los militantes», ha resumido.

Por último, ha puesto en valor el nuevo comienzo para el PSOE de Jaén «con unidad» y se ha mostrado seguro de que contribuirán a que María Jesús «sea la próxima presidenta de la Junta por el bien del pueblo andaluz».