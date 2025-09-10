'Puedes elegir otro futuro': el lema por el Día para la Prevención del Suicido en Jaén El Teléfono de la Esperanza ha recibido en la provincia más de 3.000 peticiones de ayuda, 52 de ellas con riesgo de que la persona se quitara la vida

Dar esperanza a los que la han perdido. Este miércoles 10 de septiembre, Día para la Prevención del Suicidio 2025, la Asociación del Teléfono de la Esperanza ha organizado la lectura de un manifiesto y un acto bajo el lema 'Puedes elegir otro futuro'.

El objetivo ha sido invitar a reflexionar sobre la importancia de ser escuchado para volver a conectar con la vida. La iniciativa pretende concienciar a la ciudadanía de la importancia de un problema social y de salud pública y del apoyo que la sociedad puede prestar a las personas que se sienten aisladas y perdidas.

Sólo en el primer semestre del año, el Teléfono de la Esperanza de Jaén ha atendido 3.038 peticiones de ayuda; en 276 de ellas la soledad y la incomunicación se presentaban como problema de fondo, mientras en 52 de los casos existía un riesgo de conducta suicida (ideas suicidas, crisis suicidas y actos suicidas en curso).

A nivel nacional, esta cifra asciende a 87.188 atenciones, siendo 10.600 (10.2%) las referidas a soledad y casi 3.000 en las que existía ideación suicida, crisis suicida o un acto en curso. Además, el Chat de la Esperanza también está recibiendo cada vez más consultas vinculadas a esta realidad en concreto, un 70% de las personas que contactan tienen menos de 35 años y un 25% son menores de edad.

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha participado en el acto que ha contado con la presencia de colectivos, asociaciones y autoridades militares y civiles, entre ellas, las concejalas de Servicios Sociales, Políticas de Igualdad, y Seguridad, Ángeles Díaz, Eva Funes y María del Carmen Angulo, y la vicepresidenta segunda de la Diputación, Francisca Medina.

Manuel Fernández ha destacado la aprobación del Plan de acción para la prevención del suicidio 2025-2027 aprobado por el Ministerio de Sanidad y que se pondrá en marcha de la mano de profesionales y asociaciones implicadas, con un enfoque integral y contando también con la participación de las comunidades autónomas.

El delegado también ha recordado que el Gobierno de España «lanzó en 2022 la línea telefónica 024 para atención a la conducta suicida, disponible las 24 horas, los siete días de la semana, los 365 días del año» y además, como novedad, «se ha incluido un canal de chat para que sea accesible a aquellas personas que prefieren utilizar esta modalidad de comunicación, especialmente jóvenes y adolescentes», ha explicado.

Fernández ha subrayado que, desde el Ministerio de Sanidad, «también se ha apostado por la creación de códigos conducta riesgo en suicidio» para dotar de herramientas a los profesionales, sanitarios o profesores de forma que puedan para intervenir y saber cómo proceder ante distintas alarmas de comportamiento.