¿Pueden los jienenses entrar en Granada con la implantación de la zona de bajas emisiones? Desde este 1 de octubre se activa oficialmente y con ella la sanciones a todos los conductores que accedan a la misma sin permiso

Miércoles, 1 de octubre 2025

Los granadinos ya saben lo que pueden y no pueden hacer con el coche desde que entre en vigor, este miércoles, la zona de bajas emisiones, pero existen dudas con los visitantes. Entre lo otros sus vecinos de la provincia de Jaén. Y es que el tránsito entre ambas provincias es constante, pues son muchos los habitantes tanto de la capital de Santo Reino como de sus municipios los que acuden a la ciudad de la Alhambra a visitar a familiares, a realizar gestiones o a hacer compras.

Desde este 1 de octubre se activa oficialmente la zona de bajas emisiones y con ella la sanciones a todos los conductores que accedan a la misma sin permiso. El Ayuntamiento de Granada busca, de esta manera, reducir las emisiones y obedecer al Gobierno, que impone esta medida a todos los municipios mayores de 50.000 habitantes.

Una vez esté en marcha el nuevo sistema de control del tráfico en la ciudad, ¿puede entrar dentro de la zona ZBE alguien que venga de visita a desde Jaén? La respuesta es clara: si no pagas tu impuesto en la capital, solo puedes entrar si tu vehículo está entre los menos contaminantes, es decir, si cuenta con distintivo B, C, ECO o 0 emisiones.

La zona afecta a todo el término municipal de Granada. Las únicas excepciones, por estar en zona limítrofe, son el Hospital del PTS y el de Vithas. En total, abarca una superficie de 23,55 kilómetros cuadrados. Bien es cierto que para aquellos que acudan al centro comercial Nevada Shopping de Armilla, destino de muchos de estos visitantes llegados desde Jaén, no afecta en nada.