«No puede ser que un médico vea a ochenta pacientes en una mañana» Emilio García de la Torre, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. / IDEAL Entrevista a Emilio García de la Torre, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos | El doctor jienense, con 44 años en primera línea, elegido como presidente de los médicos andaluces, radiografía la situación de la sanidad andaluza MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS JAÉN Domingo, 30 diciembre 2018, 00:21

El doctor Emilio García de la Torre (Jaén, 1949) ha sido recientemente elegido para presidir durante los próximos dos años el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz (las únicas dos veces que ha vivido fuera de Jaén, se confiesa «un enamorado de la provincia») es especialista en Otorrinolaringología y ha estado vinculado al Complejo Hospitalario de Jaén desde 1974. En 2016 se jubiló en la Seguridad Social, pero mantiene su consulta privada en Jaén. Además es presidente del Colegio de Médicos de Jaén desde el año 2009.

-¿Se lo esperaba?

-Ha sido una elección de mis compañeros. La mayoría de mis compañeros me lo habían insinuado así que realmente sí me lo esperaba. Estoy agradecido y es un honor.

-¿Qué significa el nombramiento?

-Una ilusión y un trabajo en beneficio de todos los médicos de Andalucía. Voy a representar a los más de 40.000 médicos en Andalucía (unos 2.300 en la provincia de Jaén).

-¿Cómo le explicamos lo que significa el colegio y su papel a alguien que no esté relacionado?

-Mi misión fundamentalmente es ser la voz de los ocho colegios de médicos de Andalucía, representar a los médicos y ser la voz que habla en su nombre. Llevar también la relación con todas las administraciones, el Ministerio y la Consejería sobre todo. Nos reunimos una vez al mes aproximadamente para poner en orden todos los problemas que están surgiendo en la medicina y solucionarlos lo mejor posible.

-¿Cuáles son esos problemas?

-Tenemos grandes, sobre todo en asistencia primaria. No solo en Andalucía, aunque es verdad que Andalucía fue de la primeras en hacer notar los problemas que tenía: falta de médicos, de tiempo para tratar al paciente y para investigar. Nos debemos al paciente y lo más importante que se pedía era tener al menos 10 minutos para poder hablar con él. A veces se tienen cinco y en algunos momentos solo tres. Un médico de familia no puede atender a más de 80 pacientes en una mañana como ha sucedido. Eso es imposible. No va a poder explorar y poner tratamiento a los pacientes. La asistencia primaria es el primer escalón, la barrera de choque por así decirlo de la Salud para los pacientes, y tiene que estar muy reforzada para filtrar el paso. Las listas de espera que son cada vez mayores, teniendo una buena primaria, no se harían tan largas porque no llegarían tantos pacientes al especialista, a ese segundo escalón, ni acabarían yendo a urgencias como está pasando sobrecargando tanto las urgencias como los hospitales. Otro frente que tenemos abierto son las agresiones que por desgracia son cada vez más frecuentes. Están aumentando las cifras. Es algo que no debe persistir.

-¿A qué achaca este aumento?

-Pensamos que tenemos muchos pacientes al ser la cobertura totalmente universal y menos tiempo para atenderlos y hay una serie de personas que agreden porque el médico no les da aquello que creen que necesitan cuando en realidad no lo necesitan. O te niegas a darle la baja laboral porque crees de verdad que no la necesita. Yo he llegado a oír en un ascensor de un hospital, 'nosotros hemos traído a papá vivo, ya si se muere es culpa de los médicos'. Somos personas ante todo y queremos que todo vaya lo mejor posible.

La Ciudad Sanitaria de Jaén

-La percepción en la calle es de que la Sanidad Pública se está hundiendo.

-Tenemos que reconocer que tenemos una gran Sanidad, que sirve de modelo a nivel internacional y que a los médicos españoles se los están rifando fuera de España. De los 6.000 que han salido formados en España este año, 3.750 se han ido fuera. Ahora mismo además se están jubilando más médicos, así que está claro que faltan. En el caso de los andaluces sus sueldos los más bajos de España. Primero se van fuera de nuestra comunidad y luego del país, donde ganan el doble, el triple o el cuádruple. No hay derecho a que una guardia se pague en Murcia a 27 euros y aquí a 13.

-¿Qué radiografía hace de Jaén?

-Igual. En los hospitales comarcales y en los pueblos pequeños cada vez faltan más médicos, como pasa en muchos sitios. Estamos trayendo médicos de otros países que pueden tener buena formación pero es distinta. Formar a un médico en España cuesta 200.000 euros y se están yendo, se está dilapidando. Se están aprovechando de ello otros países. En algunos incluso ponen al convocar una plaza 'a ser posible españoles'.

-¿De la Ciudad Sanitaria de Jaén qué decimos?

-Nosotros pensamos que es imprescindible. Se viene reconociendo desde hace mucho tiempo. El SAS lo ha reconocido y dos presidentes andaluces también, uno dijo incluso que en 2014 él vendría a inaugurarla. Con el posible cambio de Gobierno esperamos que tanto Ciudadanos como el PP cumplan con lo que nos habían prometido. Esperemos que de verdad cumplan con el compromiso que tienen con la ciudad de Jaén.