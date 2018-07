La publicación sobre la mala señalización de Jaén que se ha vuelto viral CONDÓN DE JAÉN El internauta Condón de Jaén cuenta cómo a una pareja de turistas ingleses les costó encontrar San Andrés, teniéndolo solo a 100 metros LAURA VELASCO JAÉN Jueves, 26 julio 2018, 13:58

Condón de Jaén, un conocido internauta en la provincia, ha contado en sus redes sociales una experiencia personal en la que lamenta la mala señalización de la capital, y en consecuencia la pésima imagen para el turista que esto ofrece. Cuenta como hace unos días una pareja de turistas ingleses estaban en la plaza de Los Huérfanos. «Durante varios minutos observaron el panel informativo de la derecha (destrozado por el tiempo y por salvajes), y miraban el mapa. Y durante dos o tres minutos, siguieron consultando el mapa. Pedí permiso, y tomé la instantánea. Después me acerqué, y con mi excelso inglés, les pregunté si necesitaban ayuda. Me dijeron que sí, que dónde estaba San Andrés. Se lo expliqué (con mi excelso inglés), me entendieron y se marcharon dándome las gracias. Y al irme pensé: Joder, están a 100 metros y no encuentran San Andrés«, relata.

Así, Condón de Jaén cree que «algo falla en la señalización e indicaciones para el turista«. »Paneles viejos, obsoletos, rotos. Señales arrancadas y que no se reponen. Mala señalización, mala imagen«, critica.

Jaén, añade es «una joya por descubrir», pero necesita un lavado de cara. «Lo necesita ya si queremos ser un referente turístico. Y que los propios jienenses tomemos conciencia de que nuestra ciudad está en nuestras acciones«, concluye la publicación, que ya cuenta con alrededor de 300 'me gusta' y ha sido compartida más de 180 veces.