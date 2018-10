El PSOE-A propone que IU y Podemos amplíen su confluencia para incluir al PP Ángeles Férriz, ayer. / IDEAL Ángeles Férriz defendió que los socialistas llevan «el municipalismo en el tuétano» y «lo demuestra con hechos» JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Martes, 9 octubre 2018, 00:48

Pocas horas antes de que se conociera el adelanto de las urnas en Andalucía, aunque en clave ya netamente electoral, compareció ayer en Jaén la secretaria de Formación y Nuevos Afiliados del PSOE andaluz, la carolinense Ángeles Férriz, con críticas al resto de formaciones, salvo a Ciudadanos y, con matices, a Podemos. En concreto, defendió que los socialistas llevan «el municipalismo en el tuétano» y «lo demuestra con hechos» frente al «de cartón piedra» que, a su juicio, practican PP e Izquierda Unida, a los que acusó de compartir estrategia de oposición, «y también Podemos», de modo que «lo honesto sería que Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo fueran buscando acomodo al PP en su confluencia».

Agregó que la Junta ha sido la «gran aliada de los ayuntamientos y su escudo protector durante los años de plomo de la crisis y del Gobierno de Rajoy», aludiendo a los 1.100 millones de euros destinados a los ayuntamientos en los presupuestos de este año, el incremento del 14% del Plan de Cooperación Municipal y del 17% de la aportación autonómica al PFEA (antiguo PER).

«Pero sobre todo - dijo - se ha blindado la Participación en los Ingresos de la Comunidad Autónoma (Patrica). Esos fondos incondicionados que en Andalucía tenemos garantizados por ley. Y se ha blindado a pesar de los años de dureza de la crisis y, fundamentalmente, la asfixia financiera del Gobierno de Rajoy», afirmó.

El concejal de Hacienda de Jaén, Manuel Bonilla, insistió ayer que la Junta incumple la ley de la Patrica porque lleva seis años sin actualizarla y, en el caso de la capital, retiene la mitad. Férriz contestó que el edil no explica que la retención obedece a proyectos no ejecutados por el Ayuntamiento, quien no devuelve el dinero adelantado por la Junta.

Pablo Casado

Sobre las elecciones autonómicas, aludió al «fracaso electoral» del PP «crudamente vaticinado» por su presidente nacional, Pablo Casado, al pedir este a Ciudadanos que no pacte con el PSOE, de modo que «ni el líder del PP confía en Moreno Bonilla y se ha permitido el lujo de darlo ya por amortizado», dijo la socialista, para quien de todos modos el presidente andaluz del PP «no ha hecho méritos» y sus «cuatro años al frente de la derecha andaluza han sido completamente irrelevantes».

Férriz tildó de «auténtica desfachatez» que Casado «venga a Andalucía con reproches sobre corrupción». «De esa actitud autocrítica y de esa autoexigencia contra la corrupción» se ha «visto poco al señor Moreno Bonilla y nada al señor Casado». «Solo lo hemos visto recibir un abrazo y cariñosos pescozones paternales de su mentor, el señor Aznar». «Aunque el PP de Aznar se vista de Pablo Casado, PP de Aznar se ha quedado», sentenció.