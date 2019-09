El PSOE valora el impulso dado por el Gobierno a la autovía A-32 Obras de construcción del tramo Úbeda-Torreperogil cuando se reanudaron en 2017. / LIÉBANA «Es un ejemplo claro de por qué la provincia de Jaén necesita un Gobierno socialista», dice la diputada Laura Berja JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Miércoles, 18 septiembre 2019, 18:48

En clave ya netamente preelectoral, la diputada socialista Laura Berja ha afirmado este miércoles que la inminente puesta en servicio del tramo Úbeda-Torreperogil de la autovía A-32 «es la demostración palpable de que cuando hay un Gobierno socialista en España, las grandes obras de infraestructura avanzan en la provincia de Jaén».

Berja resume lo ocurrido con la A-32, proyectada hace ya dos décadas, para unir la provincia con el Levante: «Aznar no hizo ni un metro de autovía, Zapatero inició y dejó avanzadas las obras en cinco tramos, Rajoy no puso en servicio ni un solo tramo más en siete años, y ahora con Pedro Sánchez estas obras vuelven a ser una prioridad. Sin el PSOE en el Gobierno de España, esta autovía hoy no existiría».

Para la diputada, esta autovía es «un ejemplo claro» de por qué la provincia necesita un Gobierno socialista en España, «un Gobierno fuerte, con amplia mayoría parlamentaria, que no esté atado de pies y manos por el chantaje de otros partidos que anteponen sus intereses particulares a los intereses generales de la ciudadanía», en referencia implícita a lo ocurrido en los últimos meses para intentar conformar gobierno. «La A-32 sólo continuará avanzando con un Gobierno del PSOE. Ésa es la realidad», ha sentenciado.

La diputada ha añadido que el Gobierno de Aznar no dejó hecho ni un solo proyecto de tramo, porque todo su empeño «fue echar a pelear a varias comarcas por el trazado por el que iba a discurrir». Y que en 2004, el Gobierno de Zapatero se encontró vacíos los cajones del Ministerio de Fomento y el proyecto de la A-32 «en zona cero».

«Fue el Gobierno del PSOE - ha concluido - el que inició toda la tramitación administrativa, el que aprobó y licitó los proyectos por 469 millones de euros, y el que inició las obras en cinco tramos, desde Linares hasta Villanueva del Arzobispo». «Fue Rajoy el que llegó en 2012 y paró las obras desde Úbeda en adelante. Hoy la A-32 no está en servicio en su totalidad en la provincia de Jaén porque el PP no cumplió en siete largos años», ha apostillado.