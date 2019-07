PSOE y PP se suman entre reproches a la marcha por el ferrocarril La estación ferroviaria de Jaén es de fin de trayecto y no de paso. / LIÉBANA Los socialistas recuerdan la escasa inversión de los gobiernos de Aznar y Rajoy y los 'populares' se remontan a Felipe González JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Lunes, 1 julio 2019, 19:40

La indignación de la ciudadanía les empujar a unirse, aunque lo hagan mirando por el retrovisor para buscar el responsable de la marginación ferroviaria que padece la provincia jienense. PP y PSOE han anunciado este lunes que se sumarán a la marcha del día 14 de este mes, pero sin bajarse del tren de las críticas. Los 'populares' apelan a la unidad y los socialistas, a que se reconozca lo hecho por cada gobierno.

El secretario general del PSOE jienense, Francisco Reyes, ha dicho en rueda de prensa que su partido participará y apoyará la marcha de protesta impulsada por el alcalde de Jaén, Julio Millán, una caravana de vehículos que partirá de la estación de Renfe en la capital y terminará en Navas de San Juan, pasando por Bailén, escenarios de dos batallas históricas reivindicadas como símbolo de la batalla que ahora se quiere dar para revertir la paulatina pérdida de trenes. «A diferencia del PP y de sus voceros», el PSOE se manifiesta para exigir mejoras ferroviarias, «independientemente del color político del Gobierno», en referencia que ahora le reclaman al gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Reyes muestra la mejora de los trenes hecha cuando gobernaba Zapatero. / LIÉBANA

Su líder jienense avanzó una batería de propuestas para mejorar los servicios ferroviarios en la provincia, mientras se ejecutan las obras de la línea de alta velocidad (LAV) Jaén-Madrid por Alcázar de San Juan. «Es verdad que tenemos que mejorar y que tenemos que seguir trabajando por mejorar las conexiones a Madrid, Córdoba y Granada», pero se ha preguntado «dónde han estado algunos de los que ahora se rasgan las vestiduras» cuando había un Gobierno del PP perjudicando a la provincia y suprimiendo por ejemplo el Talgo de Granada en 2015.

«Cuando ha habido buenas noticias en materia ferroviaria, había un Gobierno socialista en España. Cuando ha habido malas noticias para la provincia, había un Gobierno del PP», ha dicho Reyes, quien dijo que el grupo parlamentario socialista trabaja con el Ministerio de Fomento en un paquete de medidas que permitan reducir el tiempo de viaje a Madrid y dejarlo en tres horas.

En concreto, actuaciones de mantenimiento e impermeabilización de los tramos para adaptarlos a velocidades de 200 kilómetros por hora, reducción de paradas, priorización en los cruces para los servicios de Jaén, estudio de horarios más atractivos para empresarios y un estudio de viabilidad para un intercambiador en Aranjuez que conectaría a los trenes de Jaén a la alta velocidad y los sacaría del anillo de Cercanías.

Asimismo, se pide que uno de los servicios a Madrid sea más directo, parando únicamente en Linares-Baeza y Alcázar de San Juan. Para la alta velocidad reclaman un aumento de la inversión en los Presupuestos Generales del Estado para agilizar las obras «después de los siete años perdidos con el PP». Para la línea Jaén-Sevilla proponen igualmente la ejecución de actuaciones que permitan alcanzar los 200 kilómetros por hora, así como la recuperación del intercambiador de Alcolea, que fue anulado por el PP.

También se pide inversión prioritaria para la electrificación de la línea Linares-Baeza/Almería, fundamental para conexiones de logística y mercancías con Motril y Almería. Además, se proponen nuevos servicios ferroviarios desde Jaén: uno a Málaga a través del intercambiador, otro a Almería a través de Linares-Baeza, otro a Huelva y otro a Barcelona desde Granada. Igualmente, aspiran a incorporar la conexión de alta velocidad con Córdoba y también la posibilidad de estudiar una conexión directa entre Jaén y Granada.

«Son propuestas reales, que permitirían mejorar los servicios ferroviarios, pendientes de la ejecución definitiva de la alta velocidad a Madrid. No hemos dejado de trabajar en esta dirección, porque Jaén no está aislada ferroviariamente ni con España ni con Sevilla, pero hay que mejorar estas conexiones», ha dicho Reyes.

Las propuestas son fruto del informe del CES, de la mesa de diálogo entre Diputación, Renfe y ADIF y del trabajo del Grupo Parlamentario en comunicación permanente con el Ministerio de Fomento. Reyes ha subrayado que la diferencia es que ahora hay un Gobierno socialista que escucha y recordó en este sentido que en 2017 había un Gobierno del PP en Madrid que «ni siquiera nos dejó presentarle el documento del CES».

Documento del CES

El dirigente socialista ha indicado que el documento del CES es «la hoja de ruta» del PSOE en materia ferroviaria, ya que es «un documento riguroso y ampliamente consensuado en la provincia de Jaén». Así las cosas, ha recalcado que las infraestructuras no se ejecutan en momentos puntuales, sino que obedecen a una planificación, y ha incidido en que la alta velocidad Granada-Madrid por Antequera «no es ninguna sorpresa, porque estaba contemplada así en el Plan de Infraestructuras 2000-2007 del Gobierno de Aznar».

Además, en 2015 el Gobierno de Rajoy suprimió la conexión de Granada con Madrid y Barcelona y por tanto «el PP aisló ferroviariamente a esa provincia, porque desde entonces no circuló ningún tren desde Granada hacia el resto de España». Fue en 2018 cuando un Gobierno socialista «acabó con tres años de aislamiento de Granada». Por este motivo, Reyes ha mostrado su estupor por que el PP presente ahora una PNL en el Parlamento andaluz instando al Gobierno de España a que se mantenga ese servicio Granada-Madrid. «No sé si eso se denomina pirómano bombero, cinismo, cara dura o irresponsabilidad», ha señalado Reyes.

Ha apuntado que en 2004-2011, el Gobierno socialista licitó un total de 288 millones de euros en ferrocarril, incluyendo la elaboración de proyectos y licitación de obras en la línea de alta velocidad Jaén-Madrid, dejando dos tramos en obras y otro en redacción de proyecto. Además se crearon nuevos servicios ferroviarias -uno a Madrid y tres a Andalucía occidental, los cuatro con ida y vuelta-, la puesta en marcha del intercambiador de Alcolea y la renovación de la flota con 12 nuevos trenes modernos que sustituyeron «a las antiguas cajas de zapatos» heredadas del PP.

En cambio, en 2011-2018, el Gobierno de Rajoy procedió a la «ralentización espectacular» de las obras Jaén-Madrid, llegando un año a presupuestar cero euros y encima recortando el proyecto, con tramos de doble vía que dejó en vía única. Además, eliminó el intercambiador de Alcolea y suprimió dos servicios Linares-Baeza/Granada en 2013. Como alternativa a esto último propusieron el tren Granada-Barcelona que acabaron eliminando también en 2015. En total, el Gobierno del PP licitó «la ridícula» cifra de cinco millones de euros en siete años en materia ferroviaria.

Proposición del PP

Dirigentes y parlamentarios del PP ha abordado la situación del ferrocarril. / LIÉBANA

Sobre la referida PNL del Parlamento andaluz, cuyo debate será el día 4, el PP jienense ha pedido hoy en rueda de prensa también la unidad de todas las fuerzas políticas. Su diputada nacional María Luisa del Moral ha asegurado: «Esto es lo que nos demanda la sociedad jienense, unidad y trabajo conjunto, y solo así lograremos que Jaén deje de estar en el furgón de cola de las comunicaciones».

Asimismo, ha dicho que desde hace semanas venía manteniendo contactos con dirigentes del PSOE para establecer una estrategia conjunta para exigir más y mejores líneas ferroviarias para la provincia de Jaén. «En lugar de unidad por parte del PSOE hemos tenido una propuesta unilateral del actual alcalde de la ciudad», ha lamentado el senador del PP y exalcalde de Jaén, Javier Márquez, quien ha afirmado que el PP solo quiere lo mejor para esta provincia.

«Si tenemos que manifestarnos lo haremos aunque hay que dejar claro que desde el PP ya llevamos semanas tratando de fijar una acción conjunta con el PSOE y el resto de fuerzas porque solo así lograremos que se nos oiga», ha añadido. Para ello el PP llevará a cabo diversas iniciativas, «confiando en obtener esa unidad a la que tanto apelamos», así se elaborará una iniciativa en el Congreso de los Diputados que se transforme en inversiones y mejoras para el ferrocarril en la provincia.

«Queremos la alta velocidad para esta provincia, que sean los técnicos los que decidan cuál es la mejor manera de que llegue pero que llegue ya», ha sentenciado la diputada.

En esta línea, el senador ha explicado que como alcalde se ha reunido en varias ocasiones con técnicos de Adif y de Fomento y «todos coinciden en lo mismo, en que el grave problema del ferrocarril en la provincia había sido propiciado por una mala decisión de convertir esta estación en destino final y no en estación de paso, de manera que hemos perdido viajeros y rentabilidad».

Su iniciativa la trasladará el PP también como declaración institucional tanto a la Diputación como en los 97 ayuntamientos de la provincia, para tener «la misma hoja de ruta en todas las administraciones».

El día 4 exigirán al ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, que restituya de forma permanente y definitiva el talgo Granada-Madrid con parada en la estación Linares-Baeza. Un servicio que en la estación linarense han utilizado más de 1.770 viajeros al mes, lo que supondría alrededor de 21.000 pasajeros al año, «cifras que demuestran que este talgo con parada en Linares-Baeza es necesario y rentable», ha explicado la diputada autonómica del PP de Jaén, Ángela Hidalgo.

El presidente provincial

Por su parte, tras las críticas del PSOE, el presidente provincial del PP, Juan Diego Requena ha reprochado a los socialistas y a Reyes que en lugar «de tender la mano y aunar esfuerzos» utilicen el ferrocarril para «hacer la guerra y continuar con su juego sucio de intereses partidistas». A su juicio, la ciudadanía lo que está pidiendo es que se dejen de «enfrentamientos» y que entre todos logren «que el gobierno de España -ahora del PSOE - no acabe por hundir y aislar a esta provincia en materia ferroviaria».

Por eso, desde el PP se ha ofrecido al PSOE y demás fuerzas en cualquiera de las Cámaras ponerse «del mismo lado de la pancarta, para hacer del ferrocarril una cuestión de estrategia provincial, para reivindicar con la misma intensidad independientemente de quien gobierne».

Para el PP de Jaén, lo «único importante son los jienenses y su provincia». «Por eso queremos que el ferrocarril sea algo que nos una, no que nos separe, queremos que el ferrocarril sirva para hacer un frente común y no para la confrontación entre partidos». Los jienenses, según el dirigente 'popular', «ya saben que el aislamiento ferroviario a la provincia de Jaén viene de muy lejos», de los años ochenta, cuando quien gobernaba en España era Felipe González. »Pero eso ya lo saben los jienenses y no necesitan que sigamos recordándolo sino que pongamos todo de nuestra parte para darle solución». Sin embargo, «nada avanzaremos si el PSOE pierde sus esfuerzos en criticar al PP».

Requena ha culminado insistiendo en que el ofrecimiento que hizo el PP y la diputada nacional a dirigentes socialistas fue sincero y propositivo, pero «es una pena que el PSOE, bajo su sectarismo patológico, no acepte la firme voluntad de colaboración y sí la de confrontación». No obstante el Partido Popular de Jaén hará «todo lo que esté en nuestra mano para acabar con una guerra que no nos lleva a nada y mucho menos a recuperar nuestros trenes», ha concluido en un comunicado.