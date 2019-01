El PSOE reclama la ITI, el PP municipal critica su ausencia y la subdelegada no la descarta Miembros de Jaén Merece Más, ayer ante la Junta de Andalucía. / IDEAL Madueño señala que aún no están definidos los proyectos, lo que «no quiere decir que no exista disponibilidad» JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Jueves, 17 enero 2019, 00:24

Después de todo lo que se ha dicho, escrito, pedido y anunciado sobre los fondos europeos de la Inversión Territorial Integrada (ITI) para la provincia, el hecho de que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 no la mencione no ha pasado desapercibido. Hasta el PSOE jienense - partido que sustenta al Gobierno - ha salido a reclamarla. Ayer, su secretario general y candidato a la alcaldía de la capital, Julio Millán, dijo que era «irrenunciable» y apremió a la concreción y destino de los fondos ITI, ya que es «fundamental» para la ciudad disponer de ellos, «sin importar colores políticos». «Bien sea dentro de los PGE o fuera de ellos, en 2019 tenemos que ver en marcha las primeras actuaciones», dijo. Junto con la restauración del paraje de Los Cañones. No obstante, destacó el aumento de la inversión global, respecto a los PGE del PP, y en particular los proyectos para Jaén.

El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Miguel Contreras, tachó de «impresentable» que no figure la ITI. «Ya sabemos que el compromiso y el interés del PSOE por la capital vale cero euros. La ITI, ni viene como partida específica en los PGE, ni se ha reprogramado esos fondos europeos», dijo antes de achacar esta ausencia a las diferencias entre el PSOE federal y el andaluz.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño, esgrimió que los PGE para 2019 no recogen la ITI «porque aún no se encuentran definidos los proyectos», lo que «no quiere decir que no exista disponibilidad». Y puso como ejemplo la ITI de Cádiz, que no aparece tampoco en los presupuestos. «Las dotaciones posibles que tiene el Estado de fondos europeos no aparecen en los PGE, a no ser que cuenten, bien con un proyecto para su ejecución por alguno de los organismos dependientes del Estado o bien, si son para actuaciones que se van a ejecutar desde la comunidad autónoma, en las transferencias que al efecto realiza el Estado», señaló.

La plataforma ciudadana Jaén Merece Más tildó los presupuestos de «macroestafa» para la capital y que «vuelven a presentar lo mismo que ya presentara Rajoy para 2018». Por otro lado, felicitó al nuevo presidente andaluz, Juanma Moreno, y le solicitó por escrito una reunión. «A nosotros nos mueve Jaén y, lo mismo que antes exigíamos al PSOE, ahora seguiremos haciéndolo al PP», dijo.