El PSOE, «preocupado» de nuevo por la financiación de la UJA

Pendientes de los pagos que necesita la UJA del Gobierno andaluz. El parlamentario socialista Jacinto Viedma califica de «preocupante» la actitud de la Junta de ... Andalucía respecto a la financiación de las universidades públicas y avanza que el PSOE «va a estar muy vigilante» para que específicamente la Universidad de Jaén «no salga perjudicada».

Viedma se refiere al primer reparto de la financiación de 2025, anunciado la pasada semana que contó con la abstención de los rectores andaluces y por tanto sin acuerdo. En este sentido, apunta que el segundo reparto contempla partidas que son clave para determinar si la financiación se ajusta a las necesidades de las universidades, por lo que «todavía todo está en el aire».

«Hay puntos importantes que están aún en negociación y que pueden poner en peligro el modelo de financiación. Por tanto, hay que ser prudentes y también hay que tener la guardia alta para que la Junta de Andalucía no caiga en la tentación de volver a reincidir en sus ataques a las universidades públicas», advierte Viedma.

Además, el parlamentario recuerda que desde hace años «llueve sobre mojado» en la actitud «agresiva» del Gobierno andaluz hacia las universidades públicas, tanto «con sus agravios en materia de financiación como en sus agresiones académicas a instituciones como la UJA», a la que «intentó dejar sin el Grado en Ingeniería Biomédica». «Por fortuna, la propia UJA, el rector, la comunidad universitaria, la sociedad civil y, en última instancia, el Gobierno de España intervinieron para frenar ese atropello», rememora.

Viedma subraya que «la única apuesta clara que está demostrando Moreno Bonilla es su apuesta por la universidad privada» y reprocha que en sus siete años al frente de la Junta «ya haya autorizado la puesta en marcha de 4 universidades privadas» cuando en 2019 sólo había 1. «Deteriorar lo público para favorecer el negocio privado: ése es el mantra del PP», sentencia.