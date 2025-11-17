Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Universidad de Jaén. IDEAL
Reparto del nuevo modelo

El PSOE, «preocupado» de nuevo por la financiación de la UJA

Tras un primer reparto de la Junta, los socialistas trasladan que estarán «muy vigilantes» para que «no caigan en la tentación de volver a reincidir en sus ataques a la Universidad»

Manuela Millán

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:40

Pendientes de los pagos que necesita la UJA del Gobierno andaluz. El parlamentario socialista Jacinto Viedma califica de «preocupante» la actitud de la Junta de ... Andalucía respecto a la financiación de las universidades públicas y avanza que el PSOE «va a estar muy vigilante» para que específicamente la Universidad de Jaén «no salga perjudicada».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

