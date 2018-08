El PSOE pregunta por un Conservatorio de Música y el Consistorio contesta con otro

Como en 'No me chilles que no te veo', de Richard Pryor (ciego) y Gene Wilder (sordo), el PSOE de Jaén reclamó ayer la licencia municipal de obras del Conservatorio Profesional de Música y el Ayuntamiento, gobernado por el PP, le contestó que el proyecto del otro Conservatorio, el Superior, debe cumplir la normativa urbanística.

El secretario general socialista en la capital, Julio Millán, acusó al Consistorio de «taponar» la reforma del Conservatorio Profesional, para la que se prevé una inversión de casi 900.000 euros, «con su desidia en la concesión de licencias», pues «fue solicitada por la Junta en mayo y va camino de los tres meses». Por lo que exigió al alcalde, Javier Márquez, que desvele en qué punto se encuentra la tramitación de esta licencia. «Mucho nos tememos que el Ayuntamiento ni siquiera haya solicitado todavía el correspondiente informe a la Delegación Territorial de Cultura, algo que es preceptivo al tratarse el edificio de un bien de interés cultural», advirtió.

La concejala de Servicios Técnicos Municipales, Rosa Cárdenas, le contestó que es «impresentable y una falta de vergüenza absoluta que el PSOE hable del Conservatorio Superior de Música, ya que se trata de un ejemplo más de la tomadura de pelo de la Junta a los jienenses», puesto que lo prometió en 2010. Y que la licencia solicitada por la Junta para el Conservatorio Superior «queda sujeta a que el proyecto cumpla con las exigencias urbanísticas, pero también a la protección que tiene esa parcela, que es la máxima protección arqueológica debido a los importantísimos restos arqueológicos que allí hay», dijo. «El Ayuntamiento va a cumplir con la ley al mil por cien y no caben argucias para destruir esos restos arqueológicos, que es lo que está buscando y pidiendo el PSOE», añadió.

Precedentes

De paso, el dirigente socialista se hizo eco de la reciente denuncia del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos sobre una doble velocidad en la concesión de licencias municipales. Habló de «evidentes sospechas de que el Ayuntamiento trabaja a la velocidad de la luz con algunos proyectos, mientras que deja otros aparcados sin ningún pudor» y mencionó los obstáculos en proyectos como el tranvía, el Museo Ibero, el centro de salud de Expansión Norte o las obras del Hospital Neurotraumatológico.