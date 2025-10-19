El PSOE pregunta a la consejera si el tranvía estará en Navidad

Manuela Millán Domingo, 19 de octubre 2025, 13:15 Comenta Compartir

El tranvía, para cuándo. El portavoz del PSOE en Jaén, José Manuel Higueras, ante el anuncio de la consejera de Fomento de visitar este lunes las instalaciones de la cochera del tranvía (adelantado por IDEAL), ha advertido al Gobierno de la Junta de Andalucía de que «la falta de concreción de los aspectos cruciales que afectan a la ciudadanía sobre la puesta en marcha y la financiación de la infraestructura» pueden hacer que la visita de Rocío Díaz pueda ser una «visita fallida más de la larga lista de visitas sin sentido y sin contenido de los consejeros del Gobierno de Juanma Moreno».

Así lo ha señalado el concejal socialista, que espera que lo que ocurra «no sea que la consejera venga a ver un tranvía parado en cocheras para vanagloriarse de haber sacado unos contratos cinco o seis años tarde, la mitad de ellos pagados por este Ayuntamiento, y que se vuelva a Sevilla sin anunciar una fecha de puesta en marcha que atienda la demanda de los comerciantes de la ciudad para Navidad». En ese sentido, Higueras ha recordado el comunicado reciente que los comerciantes del centro de la ciudad hacían público para unirse a las peticiones que previamente había hecho el alcalde de Jaén, Julio Millán, poniendo en valor «la necesidad de que el sistema tranviario esté funcionando en Navidad por el beneficio que puede suponer para el tejido comercial del centro de Jaén».

Además, Higueras ha exigido a la Junta de Andalucía que aclare mañana cuándo «va a devolver a la ciudad esos 4,5 millones de euros que Moreno ha cobrado por dos veces» para la puesta en marcha del servicio, «una al Ayuntamiento y otra a los fondos europeos. «Le pedimos que devuelvan ese dinero a la ciudad porque les pertenece a todos los jienenses», ha concluido. En ese sentido, el Ayuntamiento, encargado de sufragar esta parte, plantea usar la vía judicial para evitar aportar dicha cantidad que la Junta sufragó con dinero europeo.

Mientras, queda por saber, y así lo ha reclamado la Junta en varias ocasiones, el plan de movilidad que plantea el Gobierno local para la nueva ordenación de tráfico una vez que entre en funcionamiento el tranvía para que no se solape con las líneas de autobús.