El PSOE pide que «no se use a la FEMP para confrontar» Los socialistas aseguran que los ayuntamientos han recibido «la mayor financiación de la historia», con 358 millones de euros

Reunión del Grupo Socialista antes de la celebración de la Comisión de Diputaciones de la FEMP.

Jesús Jiménez Jaén Lunes, 20 de octubre 2025, 19:53

El secretario de Política Municipal del PSOE, Juan Francisco Serrano, ha exigido a la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, que «no haga un uso partidista de la institución para confrontar con el Gobierno de España», al tiempo que le ha pedido que reconozca que los ayuntamientos y las comunidades autónomas «nunca habían tenido tanta financiación del Gobierno de España».

«Lo que tiene que hacer es reivindicar el papel que juegan ayuntamientos y diputaciones, acoger un debate sobre la gestión de los servicios públicos y hacer propuestas, desde el consenso de los presidentes de Diputación y alcaldes y alcaldesas, a todas a las administraciones, a Gobierno y comunidades autónomas», ha dicho el dirigente socialista.

Serrano, que ha participado en la reunión previa del Grupo Socialista antes de la Comisión de Diputaciones de la FEMP que se ha celebrado en Jaén, ha subrayado en un comunicado que «nunca antes había llegado una cantidad tan grande de fondos europeos» a comunidades autónomas y ayuntamientos, recursos que deberían servir para «fortalecer servicios públicos y consolidar y ampliar derechos».

Por su parte, el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha destacado que este año ha llegado «la mayor financiación de la historia para las entidades locales» por parte del Gobierno de España, con 358 millones de euros para los ayuntamientos de la provincia, que suponen un 42% de incremento respecto al último año del PP.