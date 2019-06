El PSOE pide al Ministerio que mantenga la parada del Talgo Granada-Madrid Viajeros llegando a la estación ferroviaria de Linares-Baeza. / ENRIQUE El PP jienense lamenta que se vaya a suprimir la conexión ferroviaria con parada en la Estación de Linares-Baeza JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Lunes, 10 junio 2019, 14:28

El chucuchú del tren. El PSOE jienense reclama que no se quite, el PP critica que desaparezca y Renfe no da nada por hecho. El talgo Granada-Madrid, con parada en Linares-Baeza, para el que no se venden billetes a partir del día 25 de este mes, fecha de puesta en marcha del AVE granadino, sigue dando que hablar. El secretario general del PSOE de Linares, Daniel Campos, ha indicado este lunes que Renfe aún no ha tomado la decisión de suprimirlo y ha señalado que los socialistas están en contacto con el Ministerio de Fomento para intentar mantener este servicio, puesto que no están de acuerdo con la posibilidad de que se suprima.

Renfe indicó la semana pasada, como publicó IDEAL, que no ha tomado ninguna decisión sobre el futuro del tren que conecta desde hace seis meses Granada con Madrid a través de Linares-Baeza. La compañía no descarta mantener este servicio ferroviario y dijo estar explorando otras propuestas. Como negociar con la Junta de Andalucía la puesta en marcha de un servicio público regional.

En el PSOE miran hacia Madrid. «Tenemos la fortuna de contar con un Gobierno en España que siempre nos ha escuchado y, por lo tanto, vamos a hablar y vamos a trabajar para que no se pierda este servicio en Linares-Baeza», ha dicho Campos en un comunicado.

De paso, contestó al PP que «no se ponga tan nervioso», porque «el Gobierno enterrador del ferrocarril, el que paralizó obras, eliminó servicios y redujo la inversión a la mínima expresión fue el Gobierno de Rajoy». «Con el PP, Linares-Baeza perdió 20.000 viajeros. Entonces el PP de Linares no decía nada. Ahora vamos a trabajar para intentar reparar ese daño, que fue bastante», ha dicho Campos.

El responsable socialista ve «fundamental» relanzar las obras de la línea de altas prestaciones Jaén-Madrid, que fueron «frenadas» por el PP, y apostar de verdad por el Corredor Ferroviario Central, un proyecto «determinante» para el Puerto Seco de Linares porque «colocaría a este zona como punto neurálgico del transporte europeo de mercancías».

La diputada

Fue después de que la diputada nacional del PP jienense María Luisa del Moral lamentase a primera hora de esta mañana que la provincia vaya a quedarse sin dicho talgo y habló de «la nula apuesta de los gobiernos socialistas por la conexión ferroviaria de la provincia de Jaén».

Para Del Moral, la relación entre el PSOE y el ferrocarril es sinónimo de «desmantelamiento, abandono y desinterés», al tiempo que mostró su «temor» a que con el Gobierno de Sánchez «el tren en la provincia siga yendo a menos» y que suprima «una línea fundamental para la provincia de Jaén».

Por ello, la diputada del PP instó a los socialistas jienenses a que actúen «sabiendo que su partido en Madrid vuelve a herir gravemente las comunicaciones de esta provincia».

Y mirando hacia atrás, Del Moral acusó al PSOE de desmantelar el ferrocarril en la provincia, algo que empezó a producirse en 1985 gobernando Felipe González y que se tradujo en que se cerraron hasta siete líneas de tren en toda Andalucía. Y que en cambio los gobiernos del PP pusieron «todo el empeño en seguir avanzando en la línea de alta velocidad Jaén-Madrid, a pesar de la herencia que recibió de los socialistas, más de 40.000 millones de euros de déficit en el Ministerio de Fomento«.