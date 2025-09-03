Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Víctor Torrs en una imagen de archivo. PSOE DE JAÉN

El PSOE ve «inaceptable » que Juanma Moreno rechace la quita de la deuda a Andalucía

El parlamentario socialista Víctor Torres asevera que reducir en casi 19.000 millones la deuda permitiría reinvertirlos en gasto social

Ideal

Jaén

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 21:06

El parlamentario socialista Víctor Torres ha afirmado este miércoles que «no es permisible ni aceptable» que Juanma Moreno no vaya a aceptar la condonación de la deuda que aprobó ayer el Gobierno de España y que permitiría a Andalucía reducir casi 19.000 millones de euros de su deuda.

Torres ha señalado que el presidente de la Junta de Andalucía «tiene que dejar de hacer oposición al Gobierno de España y de utilizar los intereses de los andaluces y andaluzas para confrontar con Pedro Sánchez».

«No puede ser que diga que no va a aceptar esos casi 19.000 millones de euros de quita de la deuda, lo que supondría reducir un buen número de millones de euros que le permitiría reinvertirlos en gasto social, en sanidad, educación, Dependencia o en los ámbitos que son más necesarios para los colectivos más desfavorecidos», ha argumentado.

Torres ha alertado de que con estas decisiones, Moreno Bonilla y el PP confirman que «cada minuto que pasa, les cuestan el dinero a los andaluces, a las andaluzas y a la provincia de Jaén». Por eso, ha considerado que «es un momento clave para hacer una apuesta apuesta por la Andalucía social y de vanguardia que siempre ha representado el PSOE o la Andalucía privatizadora que representan Moreno Bonilla y el PP».

