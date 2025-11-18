Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Asamble del PSOE de la capital. IDEAL
Cuentas regionales

El PSOE denuncia «los presupuestos de la nada» de la Junta con la capital

Los socialistas anuncian durante la asamblea de este martes que presentarán enmiendas para que la ciudad «ocupe el lugar que debe tener»

M. Millán

Martes, 18 de noviembre 2025, 21:13

Comenta

Habrá enmiendas del PSOE a los presupuestos de la Junta. El PSOE denuncia «los presupuestos de la nada» de la Junta de Andalucía en la ... capital. El parlamentario Víctor Torres avanzó que el Grupo Parlamentario, en coordinación con Julio Millán y la agrupación, «se ponen a trabajar ya para presentar las enmiendas necesarias para que la ciudad tenga el valor que debe tener» dentro del proyecto presupuestario del Gobierno andaluz. «Moreno Bonilla ya dejó perder la Alcaldía de Jaén por no cumplir su palabra con esta ciudad», recordó Torres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 27 detenidos en Linares por estafar online 180.000 euros en venta de coches y recambios
  2. 2 El polígono industrial Ave María se dispone a su modernización
  3. 3

    20 años de cárcel por violar a dos hermanos hasta que cumplieron 13 años
  4. 4 Siempre igual
  5. 5 Las últimas y copiosas precipitaciones dejan beneficios en el campo
  6. 6 Llega una de las zambombas más célebres de la región
  7. 7

    Con singularidad y sin fondo de nivelación, la propuesta del nuevo sistema de financiación preocupa a la Junta
  8. 8

    Avanzan las obras del gimnasio de La Loma, que tendrá acceso independiente desde fuera
  9. 9

    Los vecinos de la Asociación Cauce se niegan a «marcharse del barrio»
  10. 10

    Avanzan las obras del gimnasio de La Loma, que tendrá acceso independiente desde fuera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PSOE denuncia «los presupuestos de la nada» de la Junta con la capital

El PSOE denuncia «los presupuestos de la nada» de la Junta con la capital