El PSOE denuncia «los presupuestos de la nada» de la Junta con la capital

Habrá enmiendas del PSOE a los presupuestos de la Junta. El PSOE denuncia «los presupuestos de la nada» de la Junta de Andalucía en la ... capital. El parlamentario Víctor Torres avanzó que el Grupo Parlamentario, en coordinación con Julio Millán y la agrupación, «se ponen a trabajar ya para presentar las enmiendas necesarias para que la ciudad tenga el valor que debe tener» dentro del proyecto presupuestario del Gobierno andaluz. «Moreno Bonilla ya dejó perder la Alcaldía de Jaén por no cumplir su palabra con esta ciudad», recordó Torres.

Antes de participar en la asamblea de la capital, el parlamentario afirmó que Moreno sigue teniendo «las mismas asignaturas pendientes» porque los Presupuestos «no recogen ninguna de las reivindicaciones históricas de la ciudad; ni las infraestructuras viarias como las rondas, ni la Ciudad Sanitaria, ni la Ciudad de la Justicia, ni las inversiones necesarias en infraestructuras educativas».

Torres apuntó que los presupuestos «condenan al olvido» a la provincia en general, puesto que vuelven a presupuestar 366 millones, igual que en 2025, algo que «no supone absolutamente nada» ya que, a 30 de septiembre, Moreno «sólo había ejecutado el 4% de esa cantidad, apenas 17 millones de euros». «Todo es un copia y pega de año anteriores, de 7 años en los que no conocemos ni un solo proyecto estratégico para la provincia de Jaén», criticó.

«Nulo» compromiso

Por su parte, el alcalde y secretario general del PSOE de Jaén capital, Julio Millán, denunció que éstos son «los Presupuestos de la nada, del nulo compromiso de Moreno con Jaén».

Por el contrario, valoró que el Gobierno «ha seguido apoyando iniciativas para Jaén», como los fondos EDIL, que van a traer 14 millones, la «mejora» de la situación económica del Ayuntamiento, que va a permitir tener unos presupuestos en 2026, o el aumento de un 48% en la aportación de la PIE al Ayuntamiento, lo que «va a ayudar con gastos esenciales para la ciudad».

Sobre los Presupuestos del Ayuntamiento, destacó que van a suponer 23 millones de inversión, «gracias también al Gobierno y a la Diputación», inversiones que se notarán en el casco histórico, en la Plaza de la Constitución, en Virgen de la Capilla, en la mejora de los equipamientos deportivos, en los barrios, en las intervenciones en calles y en saneamientos.