«El PSOE cumple sus compromisos frente a un PP plegado y servil a la Junta»

C. C. Miércoles, 16 de abril 2025, 18:53 Comenta Compartir

Respuesta de los socialista. El PSOE asegura que los cien días de Julio Millán en la Alcaldía «han supuesto la activación de Jaén frente a un año y medio del PP paralizado en gobierno y ahora desintegrado en la oposición». El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, José Manuel Higueras, sostiene que en tres meses del pacto PSOE y JM+ Jaén «afronta la llegada de empresas, 20 millones de euros de fondos EDIL, el proyecto ferroviario en Renfe con la integración del tren y la intermodalidad, las mejoras en la deuda municipal, entre otras muchas».

«Por encima de todas estas realidades, el portavoz del PP, Agustín González, no tiene que buscar razones fuera de por qué no gobierna en esta ciudad. Un PP que ha estado un año y medio plegado y servil a la Junta, que no arrancaba ni una sola inversión, incapaz en la gestión», sostiene.

«Agustín González hacía en Jaén de tapavergüenzas de su partido en la Junta: los últimos en inversión en presupuestos, la negativa a dotar el FECJA, el fondo de convergencia, incapaz de pedir que se dotara el Conservatorio con instrumentos para que el alumnado reciba sus clases con dignidad, de impedir el cierre de aulas en los colegios, de mejorar la financiación de la UJA», sostiene.

Por contra, Higueras señala que PSOE y JM+ «trabajan coordinados y centrados en Jaén, con un programa que se cumple poco a poco y que en cien días ha dado más esperanzas a la ciudad que los 18 meses de González».