El PSOE culpa a la Junta de «negligente» por no hacer el acceso a Geolit Felipe López, en la rueda de prensa celebrada ayer. El exconsejero Felipe López insiste también en mejorar el suelo industrial en Alcalá la Real y Martos, ya que no figuran en los presupuestos andaluces IRENE MORAL GARCÍA JAÉN Martes, 23 julio 2019, 00:29

Para fomentar el crecimiento industrial de la provincia jienense y generar mayor número de empleos, el PSOE lleva al Parlamento andaluz tres proposiciones no de ley sobre proyectos iniciados en 2018. En concreto, le reclama al Gobierno andaluz que siga facilitando suelo industrial en Martos, que continúe trabajando para la conexión de los polígonos industriales de Alcalá la Real y que ejecute de una vez las obras de conexión del Parque Científico-Tecnológico Geolit con la autovía A-44, actuaciones «paralizadas» desde que PP y Ciudadanos (Cs) accedieron al Gobierno de la Junta, en enero de este año.

El que fuera consejero de Fomento hasta entonces, el jienense Felipe López, explicó ayer, en rueda de prensa, que Martos es un municipio «clave» para la diversificación de la economía, debido a la demanda empresarial. En 2018, el gobierno del PSOE llegó a un acuerdo con AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía) y otro grupo de promotores para la creación de un nuevo suelo industrial que se pudiese vender a precio de coste, igual que años atrás. Sin embargo, en este año, el Ayuntamiento afirma no haber tenido ninguna notificación por parte de AVRA y denuncia que el proceso está bloqueado. Ante ello, el PSOE reaccionó instando al Gobierno andaluz a retomar los contactos con el Ayuntamiento y seguir con el proyecto.

En cuanto a la proposición sobre Geolit, la conexión que se pide con la autovía es una demanda de las empresas de la zona, así como un incentivo para que nuevos grupos se incorporen a dicho parque. El ahora parlamentario Felipe López acusó ayer al Gobierno andaluz de «no haber movido un dedo» en estos siete meses para fomentar una iniciativa que considera «fundamental» para el empleo, e insistió en la necesidad de que se lleve a cabo el proyecto con la mayor celeridad posible.

En cuanto a Alcalá la Real, se busca una conexión entre dos de sus cuatro polígonos industriales, que fueron construidos a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA, precedente de AVRA), en cooperación con el Ayuntamiento o por este en solitario. Para la conexión de esos dos espacios industriales, Llanos de Mozuelos y El Chaparral, hubo un acuerdo inicial en torno a un proyecto básico en el que se implicaba el Ayuntamiento, asumiendo este la adquisición de los suelos y la financiación de la obra entre la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía. Sin embargo, el proyecto también quedó bloqueado y el PSOE considera que es «imprescindible» que la Junta impulse al desarrollo del mismo.

López justificó la triple propuesta del PSOE en que el Gobierno actual de la Junta es «perezoso y negligente», y no está prestando atención a lo que ellos llaman «la herencia recibida». «Ya ni siquiera estamos reprochándole al señor Moreno Bonilla que no cumpla con lo que ha prometido, sino que le estamos pidiendo que al menos no paralice lo que ya estaba en marcha», apostilló. El resultado de estas iniciativas podrá verse a finales de agosto o principios de septiembre.