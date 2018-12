PSOE y PP 'se van de caza' El presidente de la Diputación, en una edición reciente de Ibercaza. / M. Á. CONTRERAS Reyes defiende frente a la ministra que es «imprescindible» una actividad cinegética «sostenible y responsable» JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Viernes, 7 diciembre 2018, 19:41

La caza es una actividad muy importante para la provincia de Jaén, en términos económicos y en número de practicantes. El secretario general del PSOE, Francisco Reyes, ha afirmado este viernes que «la caza sostenible y responsable es imprescindible en España, en Andalucía y en la provincia» y que su partido «va a seguir defendiéndola», lamentando las «desafortunadas» declaraciones de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien ha señalado que no es «muy partidaria» de los toros ni de la caza. Las relaciones entre el PSOE andaluz y el federal no atraviesan por su mejor momento y las declaraciones de Reyes suenan también a un 'tirito' en dirección a Madrid, pues la ministra no se ha referido a ninguna medida y ha dado su opinión en una entrevista.

«La caza - ha añadido - juega un papel fundamental en la conservación del medio ambiente, entre otras cosas para que la sobrepoblación en muchas especies no suponga un daño al medio natural». Y ha querido dejar claro que el PSOE defiende este sector y «suscribe» las reivindicaciones planteadas recientemente en un manifiesto por la Federación Andaluza de Caza.

A este factor medioambiental ha sumado Reyes «la riqueza económica y la creación de empleo», que convierte a la caza en «un elemento de desarrollo social y económico que permite la fijación de población al territorio». «La actividad cinegética ha sido, es y tiene que seguir siendo muy importante para la sostenibilidad del medio rural y para la pervivencia de nuestros pueblos», ha subrayado antes de recordar que genera 6.500 millones de euros y casi 190.000 empleos directos en todo el país.

Y que por eso el Gobierno de Susana Díaz trabajó en la pasada legislatura «codo con codo con el sector» e impulsó un Reglamento de Caza para el fomento y desarrollo de esta actividad. Sin olvidar que el PSOE andaluz ha reiterado su compromiso «al asumir propuestas» como la defensa y promoción institucional de la caza, el fomento de las líneas de ayuda que implemente la PAC para compatibilizar agricultura y conservación natural, la defensa del silvestrismo o el diseño de un plan de ciencia.

Requena

El PP de Jaén ha aprovechado el fuego cruzado y su presidente provincial, Juan Diego Requena, ha expresado poco después de Reyes su «total apoyo y defensa» a la caza, coincidiendo en que es un sector «imprescindible para la provincia» y «parte esencial de la gestión sostenible de los montes», aunque criticando al PSOE por haber «vapuleado constantemente» a este colectivo, según ha dicho.

«Hemos demostrado nuestra apuesta y la defensa del mundo rural y de los sectores cinegético y piscícola, porque creemos que la caza y la pesca contribuyen al cuidado y respeto del medio ambiente y el desarrollo rural», ha afirmado el dirigente del PP, que ha rechazado las «opiniones que malintencionadamente señalan la caza como una actividad inmoral y dañina», cuando es «ética, sostenible y totalmente regulada, que favorece y regula la conservación de las especies».

Requena ha reprochado que Reyes «trate ahora de subirse al carro» defendiendo la caza «, aludiendo a la »oposición de los socialistas« el pasado verano en el Congreso de los Diputados a la modificación de la Ley de Espacios Naturales o su »voto en contra« a la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad planteada en 2017 por el Grupo Popular en el Congreso presentó la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. En su opinión, el PSOE »ya está pensando en las estrategias para seguir gobernando la Diputación«, de la que es presidente Francisco Reyes.