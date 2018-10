El PSOE apremia al alcalde a comenzar «cuanto antes» las obras en colegios La concejala socialista en el Ayuntamiento de Jaén, María Isabel Lorite, ha recordado que las obras se adjudicaron hace casi un mes EUROPA PRESS Jueves, 4 octubre 2018, 17:50

El PSOE ha apremiado al alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), a comenzar «cuanto antes» las obras comprometidas con siete colegios de la capital «porque el otoño avanza y no queremos que se repitan episodios como los que vimos hace unas semanas, con colegios en los que llovía más dentro que fuera».

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Jaén, María Isabel Lorite, ha recordado que las obras se adjudicaron hace casi un mes, que son sólo siete colegios de más de veinte, que lo que se van a gastar apenas alcanza los 170.000 euros, y que además se van a tener que llevar a cabo con los escolares y el profesorado dando clases.

Lorite ha pedido al alcalde en un comunicado que se haga «una discriminación positiva» con los colegios que no han entrado en el «parcheo» y que cuanto antes haya por parte de Márquez el compromiso de una partida para sus necesidades. «El Martín Noguera, el María Zambrano, el Alfonso Sancho y otros centros se quedan fuera de estas obras cuando tienen graves problemas de humedades y de conservación», ha dicho Lorite.

Del mismo modo, la edil socialista ha criticado que hay algunos colegios que han hecho llegar al grupo municipal del PSOE sus quejas porque el Ayuntamiento no se hace cargo de los materiales que se emplean en las labores de conservación cotidiana que se realiza desde Mantenimiento urbano.

«Eso no había pasado hasta ahora, que un director de un centro tenga que pagar del dinero del colegio las cerraduras que se han estropeado porque si no el Ayuntamiento no las cambia es de vergüenza», ha dicho la concejala.

Lorite ha subrayado que ya hay precedentes similares en colegios que han pintado por su cuenta la fachada ante la vergüenza de ver su estado de cara al comienzo del curso. En este sentido, ha lamentado que los colegios de la ciudad sigan con el PP el mismo camino que el arreglo de barrios. «No se puede gobernar y gestionar a lo Pepe Goteras y Otilio, con chapuzas que encima cuestan el dinero a los centros, es una línea roja que hasta ahora nunca se había sobrepasado», ha señalado Lorite.

Así las cosas, reclama para los centros escolares planificación «no solo en la conservación y el mantenimiento sino también en los recursos económicos» porque «si hay dinero para unas cosas debe haberlas para servicios públicos como este» y «aquí demuestra el PP con estos gestos su profundo desprecio a la educación pública».