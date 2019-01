Los proyectos del Olivo Arena y el Jaén Plaza siguen su curso Jueves, 24 enero 2019, 02:55

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, escribió ayer en su cuenta de Twitter que, «ante la inquietud generada por el nuevo revés judicial al PGOU y sus consecuencias en el Olivo Arena, mañana jueves (por hoy) finaliza el plazo para presentar ofertas para su construcción» y que la financiación se resolvió por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El valor estimado del contrato para construir este palacio de deportes es de 16,97 millones de euros, que sumado el IVA asciende a 20,5 millones, que sufragarán al 50% la Diputación y la Junta.

El Ayuntamiento de Jaén, por su parte, espera que estas sentencias no afecten a la construcción del Parque Comercial Jaén Plaza, que tiene la urbanización avanzada, se ha levantado ya la primera nave (para Decathlon) y se espera resolver en breve las licencias que faltan. En cambio, otros proyectos no iniciados, y que no figuraban en el PGOU de 1996, pueden verse afectados o retrasados.