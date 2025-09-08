Los proyectos anunciados por Millán son «un teatrillo esperpéntico»

C. C. Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:45 Comenta Compartir

La viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Mónica Moreno, califica el anuncio de proyectos para los próximo meses del alcalde, Julio Millán, como «un teatrillo esperpéntico» cuyo único objetivo «ha sido replicar a la valoración que el portavoz popular, Agustín González, realizó sobre los primeros ocho meses de gestión y usar la institución que representa a todos los jienenses para hacerle el trabajo sucio al PSOE y a María Jesús Montero».

«Se trata de otra maniobra política basada en generar titulares sin ningún fondo real», añade, para concretar que «no han aportado un solo anuncio nuevo». La viceportavoz ha advertido de que el único propósito ha sido «utilizar el Ayuntamiento para tomarla con la Junta de Andalucía». «Millán ha convertido el sillón de la Alcaldía«en un atril del PSOE de María Jesús Montero. A menos que tenga pensado irse a Sevilla con ella, es alcalde de los jienenses y es a ellos a quienes tendrá que dar explicaciones cuando lleguen las elecciones», traslada.

Además, ha pedido al alcalde y a su equipo que «se dejen de confrontaciones institucionales y que se pongan a trabajar en serio por Jaén». «Tienen pendiente la subsanación del proyecto del colector de Puentes, y que en lugar de solucionarlo por el bien de los vecinos, Julio Millán prefiere servir obedientemente a su jefa», afea.

La viceportavoz concluyó señalando que el PSOE y Jaén Merece Más han convertido la política municipal en «un bucle de propaganda». «El millanismo no aporta nada nuevo, solo repite titulares vacíos y utiliza las instituciones como altavoz partidista, mientras los problemas reales de Jaén siguen sin resolverse», sentencia.