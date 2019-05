¿Cómo será la próxima campaña y qué debe cambiar el olivar jienense? Las últimas lluvias calmaron la sed del campo pero hace falta más IDEAL Domingo, 12 mayo 2019, 13:24

ENel ecuador de esta campaña, los olivareros miran ya al cielo y al árbol para intuir cómo será la 2019-20. En otoño llovió y en primavera han caído algunas precipitaciones, pero tras un invierno muy seco el árbol necesita agua. Las flores comenzaron a abrirse hace unas dos semanas. La «muestra» ha sido buena este año. Todo lo buena que puede serlo con déficit hídrico de alrededor de cien litros por metro cuadrado, y después de una de las mayores cosechas que se recuerdan.

El olivo es además un árbol afectado por la vecería: tras un año muy bueno necesita recuperarse, y suele dar poco fruto al siguiente. Con esos dos condicionantes, los olivos tienen buen aspecto y bastante cañamón esta primavera. «Mucha trama», que dicen los agricultores.

Los que se riegan están recibiendo agua desde prácticamente el día siguiente a acabar la aceituna. La mitad casi del olivar de la provincia es ya de regadío, tras una transformación importante, y la cifra va en aumento. Los de secano, porque las lluvias de abril (unos 90 litros de media en algunas comarcas) llegaron en el momento justo, cuando la sequía apretaba, se han recuperado algo, aunque los agricultores en muchos casos siguen necesitando mucha agua para coger fuerza y asegurar la cosecha.

Tras la floración, llega el cuaje, que este año se estima que puede llegar a final de mayo. El árbol seleccionará las flores fecundadas más viables, y tirará las demás para asegurar las supervivencia de las mejores. Luego luchará durante el verano para engordar las aceitunas que prosperen, formarles el hueso y convertirlas en depósitos de aceite. Con las lluvias de abril hay fuerza en la tierra y la planta hasta el cuaje. No más. No hay margen. Si no llueve en abundancia en mayo y junio los olivos lo pasarán muy mal en verano con el calor, y mermará la cosecha, que a buen seguro será menor que la que acabó recientemente.

En el mundo son ya 64 los países productores, aunque los seis principales, España, Grecia, Italia, Túnez, Turquía y Portugal, aglutinan aún en torno al 85%. Pese a ello, muchos de los nuevos olivares que se están plantando son superintensivos, lo que abarata los costes de producción.

Únicamente en los últimos seis años se han plantado un millón de hectáreas de alta eficiencia productiva, lo que augura «un escenario competitivo turbulento».

Será uno de los temas sobre la mesa en Expoliva, hacer rentable a medio plazo al olivar jienense. Junto al eterno de la comercialización desde Jaén para no perder el valor añadido y la promoción en nuevos países para aumentar el consumo mundial.