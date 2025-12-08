Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vista del centro de Linares con el alumbrado navideño. Ayto. Linares

La provincia pierde población pero se estabiliza: Linares y Mengíbar lideran el repunte en 2025

Si bien pierde 9.425 habitantes en el periodo 2021-2025, el último censo del INE apunta a una contención en municipios claves

Ascensión Cubillo Villanueva

Ascensión Cubillo Villanueva

Jaén

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:09

La tendencia general de la provincia de Jaén en materia demográfica sigue siendo de descenso, aunque los datos del último año muestran signos de estabilización ... en algunos municipios clave. En el mar de olivos residían 618.143 habitantes a 1 de enero de 2025, lo que supone una pérdida de 912 personas respecto a 2024 (-0,15%), tal y como refleja el último Censo Anual de Población publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

