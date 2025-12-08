La provincia pierde población pero se estabiliza: Linares y Mengíbar lideran el repunte en 2025

La tendencia general de la provincia de Jaén en materia demográfica sigue siendo de descenso, aunque los datos del último año muestran signos de estabilización ... en algunos municipios clave. En el mar de olivos residían 618.143 habitantes a 1 de enero de 2025, lo que supone una pérdida de 912 personas respecto a 2024 (-0,15%), tal y como refleja el último Censo Anual de Población publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entre los municipios con saldo positivo figuraban la capital, Linares, Martos y Mengíbar, entre otros. Jaén ganó 174 habitantes hasta alcanzar los 112.119 residentes, consolidando su papel como motor demográfico de la provincia al mantener la línea ascendente durante los tres últimos ejercicios, tras la bajada experimentada en 2022.

No obstante, los incrementos más grandes se dieron en Linares, con un repunte de 386 habitantes tras cuatro años de caída, situándose en 55.689 vecinos en 2025 frente a los 55.303 de 2024; y Mengíbar, que sumó 243 habitantes para llegar a 10.278, cuando el censo de 2024 recogía 10.035.

El crecimiento de Martos fue más contenido en el último año (+18), cuya población total asciende a 24.441.

En el lado opuesto están Úbeda y Andújar, que siguen bajando de población pero de forma muy leve: ambas perdieron 60 habitantes en el último año. El censo de Úbeda recoge 33.605 personas (33.665 en 2024); y el de Andújar, 35.677 (35.737 en 2024).

¿Y qué pasa en los pueblos pequeños? La mayoría sigue la tendencia de ligera pérdida de población, aunque con diferencias notables según la zona. Los descensos más destacados en el último año se dieron en Santiago-Pontones, que pasó de 2.678 habitantes en 2024 a 2.624 en 2025 (-54); Siles, de 2.089 a 2.062 (-27); Noalejo, de 1.753 a 1.725 (-28); Valdepeñas de Jaén, de 3.710 a 3.682 (-28); y Villanueva de la Reina, de 3.134 a 3.103 (-31 habitantes).

Estos casos muestran una despoblación más intensa, especialmente en áreas rurales de montaña alejadas de grandes núcleos.

Pero no todo es negativo. Municipios como Jimena (+9), Escañuela (+5) o Carboneros (+5) experimentaron pequeños repuntes que ponen de manifiesto que la caída no es homogénea.

Balance 2021-2025

En el conjunto del último lustro la provincia ha perdido 9.425 habitantes, lo que supone un 1,5% menos, al pasar de una población total de 627.568 en 2021 a 618.143 en 2025. En este sentido, vive un declive demográfico suave pero constante, marcado por la despoblación rural y la pérdida de habitantes en ciudades medianas.

Sin embargo, la capital, Martos, Mancha Real y Mengíbar se erigen como focos de resistencia y crecimiento, lo que podría marcar el camino hacia un nuevo equilibrio territorial.

Jaén capital se mantiene estable, con un ligero crecimiento del 0,2%; Martos suma 145 habitantes (+0,6%) y Mancha Real, 174 (1,5%).

Mengíbar, por su parte, crece un 2,9%, consolidándose como municipio emergente al pasar de 9.984 habitantes en 2021 a 10.278 en 2025.

Linares pierde 836 habitantes (-1,5%), aunque el repunte de 2025 abre una ventana de esperanza. Úbeda retrocede 638 habitantes (-1,9%) y Andújar, 651 (-1,8%).

Aldeaquemada y Noalejo sufren fuertes descensos, con pérdidas superiores al 9% en ambos casos.