La provincia de Jaén moviliza más de 445 millones de los fondos Next Generation

Los fondos Next Generation suman en la provincia de Jaén una «inversión sin precedentes» de 445,8 millones de euros, a través del Plan de Recuperación Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y del programa React-EU. El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernandez, presentó este miércoles el balance de estos recursos europeos coincidiendo con el cuarto aniversario desde su puesta en marcha. «Una cifra que refleja una inversión histórica impulsada por el Gobierno de España, por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, para transformar y modernizar nuestro territorio», aseguró Fernández.

Esta inversión se distribuye en seis grandes áreas que responden a las prioridades estratégicas de sostenibilidad, digitalización, cohesión social, crecimiento económico y empleo. Del citado total, 240 millones del PRTR son convocatorias de subvenciones, mientras que 117,3 millones del PRTR al igual que otros 87,4 millones del React-UE son licitaciones que ejectuan directamente las administraciones contratantes.

Fernández subrayó «que no basta con recibir fondos, sino que hay que ejecutarlos bien y a tiempo». Por ello, animó al resto de administraciones y empresas beneficiarias de estas inversiones «a cumplir con los plazos para que la provincia de Jaén no pierda ni un solo euro y sepa aprovechar al máximo las oportunidades que están brindando los fondos Next Generation».

Tras apuntar que estos datos reflejan «un cambio estructural» para la provincia de Jaén, afirmó que el Gobierno de España decidió afrontar la crisis de la covid con «visión de futuro», enfocándose en sectores «clave» como la sanidad, la educación, la transición ecológica, la reactivación económica y el reto demográfico.

Áreas

Por áreas, resaltó que 112,55 millones de euros se han destinado para sostenibilidad, con inversiones en energías renovables, transporte sostenible, eficiencia energética y rehabilitación de vivienda.

Otros 94,05 millones se han dirigido a bienestar social y salud, mejorando centros hospitalarios, construyendo centros de salud y residencias de mayores, además de 62,65 millones de euros para educación y cultura, con actuaciones en más de 150 centros educativos de la provincia.

Para empleo, empresa y formación se han movilizado 61,07 millones de euros, incluyendo apoyo a pymes y programas de innovación, así como el Kit Digital. Y otros 47,89 millones están permitiendo la digitalización y el despliegue de banda ancha, así como el fomento de ciudades inteligentes.

También se refirió a uno de los pilares fundamentales de estos fondos que están permitiendo la puesta en valor del patrimonio y la revitalización turística, con más de 67 millones de euros en turismo, comercio y deportes.

«Hemos actuado en enclaves históricos clave como Úbeda y Baeza, con seis millones de euros como Ciudades Patrimonio de la Humanidad o la iglesia de Santo Domingo en Jaén y el conjunto arqueológico de Cástulo en Linares, que están siendo rehabilitados con inversiones de más de 4,5 millones», apuntó.

Igualmente se están restaurando el castillo y fortaleza de Villavieja en Beas de Segura, la muralla de Sabiote y edificios históricos de Guarromán y Alcalá la Real. Además, hay once planes de sostenibilidad turística en destino específicos para la provincia de Jaén impulsados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

«No solo permite preservar nuestro legado, sino que impulsa el oleoturismo, el turismo cultural y dinamiza la economía local de nuestras ciudades y pueblos fijando la población al territorio y creando más y mejores oportunidades para sus habitantes», declaró.

Sanidad

En el ámbito de la sanidad y los servicios sociales, el subdelegado incidió en que los resultados son «igualmente transformadores» con la movilización de 94 millones que han permitido, por ejemplo, mejorar instalaciones y servicios de los hospitales de Linares, Úbeda, Andújar, y Jaén; iniciar la construcción de nuevos centros de salud en la capital, Alcalá la Real y Mancha Real o construir y adaptar residencias para mayores y personas con discapacidad en más de una decena de municipios.

Con respecto a la digitalización, se han impulsado casi 48 millones de euros, donde sobresale la creación del Centro de Emprendimiento Digital del Videojuego en Jaén (en el antiguo Banco de España), «una apuesta por el talento joven y las nuevas industrias».

En Empleo, Formación y Empresa, con más de 61 millones de euros, se refirió a más de 22 millones destinados al programa Kit Digital, beneficiando a más de 3.000 autónomos y pequeñas empresas.

«Y en educación y cultura, se han modernizado más de 150 centros educativos, incluyendo 68 colegios de primaria y 56 institutos, con una inversión de más de 62 millones ; esto no solo actualiza infraestructuras, sino que mejora el entorno y la calidad de aprendizaje para nuestros estudiantes», añadió.

Transición ecológica

Por su parte, en materia de transición ecológica y sostenibilidad, el MRR, con más 112,55 millones, ha hecho posible la puesta en marcha del proyecto Alperujo H2 en Martos, con una inversión de 4,5 millones para impulsar el hidrógeno verde.

En este ámbito, también habló de la mejora del transporte sostenible, incluyendo el impulso al tranvía de Jaén con casi cuatro millones, o la instalación de puntos de recarga eléctrica, nuevas vías ciclistas, y zonas de bajas emisiones como en Jaén capital.

Finalmente, hizo hincapié en que los fondos Next Generation ligados al Plan de Recuperación «son mucho más que simples fondos europeos». «Término generalista utilizado por la Junta de Andalucía para referirse en realidad a una apuesta histórica del Gobierno de España ante la Unión Europea para acceder a un futuro resiliente y transformador», concluyó.