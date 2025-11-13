La provincia de Jaén llegó a tener dos líneas de transfer con el aeropuerto

En la reunión de la Mesa del Aeropuerto celebrada este miércoles en Granada, las tres administraciones jienenses (Diputación, Subdelegación y Ayuntamiento de la capital) pidieron ... a la Junta de Andalucía que estudie retomar el transfer que conecte Jaén con el aeródromo ubicado entre los términos municipales de Chauchina y Santa Fe.

Este servicio ya funcionó entre los años 2008 y 2010 con hasta dos líneas diferentes que llegaron incluso a 'convivir' durante un tiempo, una regular y otra impulsada por los empresarios turísticos de la provincia, aunque la irrupción de la crisis económica dio la puntilla a esta última iniciativa que buscaba, por un lado, atraer turistas al mar de olivos y, por otro, facilitar el traslado de los jienenses al aeropuerto.

En la actualidad, la compañía Alsa ofrece la posibilidad de viajar en autobús desde la capital jienense hasta el aeropuerto, pero haciendo transbordo en la estación de autobuses granadina.

Basta tirar de hemeroteca para comprobar que la puesta en funcionamiento del transfer no fue inmediata a la incorporación del nombre 'Jaén' al aeropuerto. Este pasó a denominarse oficialmente Federico García Lorca Granada-Jaén el 13 de junio de 2006, y no fue hasta casi dos años después cuando empezó a funcionar el transfer entre el aeródromo con la capital jienense —en concreto, el 15 de abril de 2008—.

El billete costaba 8,50 euros y la duración del trayecto era de 90 minutos. En total había cinco servicios que cubrían la ruta: tres salían desde Jaén y dos desde el aeropuerto. En cuanto a los horarios, las salidas desde Jaén eran a las 9:30, 13:30 y 18:30 horas, excepto los viernes, cuando el primer autobús partía a las 10:30. Desde el aeropuerto salía a las 09:45 y las 19:15 horas. La elección del horario se hizo atendiendo a los vuelos de mayor demanda de pasajeros, y especialmente con los destinos Madrid y Barcelona.

Otros municipios

Apenas cinco meses después, el 18 de septiembre de 2008, comenzaron los primeros servicios del otro transfer diario que no solo conectaría la capital con el aeropuerto, sino también puntos turísticos de la provincia como Úbeda, Baeza, Bailén y Linares. Esta iniciativa fue liderada por la Comercializadora de Turismo de Jaén con el apoyo institucional de la Junta de Andalucía y la Diputación.

Unas 200 personas usaron este servicio en la primera semana y las previsiones que se barajaban entonces hablaban de desplazar a unos 30.000 viajeros en el primer año. Este transfer, a diferencia del anterior, ofrecía un «servicio turístico integral»: su precio oscilaba entre los 15 y 20 euros por trayecto.

Ampliar Empresarios y autoridades, en la presentación del transfer impulsado por la Comercializadora de Turismo de Jaén en 2008. F. J. C.

No tenía unas salidas estrictas, sino que se iba adaptando al horario de los vuelos. De ahí que lo definieran como «un servicio flexible de cinco servicios pendulares entre el aeropuerto y la capital y otros tres servicios circulares que unen los pueblos con los vuelos, según el horario de salida».

Aún así, todos los días saldría un primer autobús a las seis de la mañana de la estación de Jaén, mientras que en el sentido contrario, la última salida desde Granada hacia Jaén sería a las 20:15 horas, tras la llegada de los vuelos de Madrid, Gerona y Nottingham.

Con el paso del tiempo la crisis económica empezó a hacer mella y supuso la reducción de las conexiones aéreas del aeropuerto, con la consiguiente disminución de viajeros. Esta situación tuvo también su reflejo en el transfer turístico, que primero redujo sus servicios diarios y luego los concentró solo en los días con mayor afluencia (lunes, viernes y domingos). El 21 de mayo de 2010, IDEAL publicaba que este transfer dejaba de funcionar por falta de demanda.

15 años después, la provincia de Jaén vuelve a mostrar interés por que se retome este concepto, una petición dirigida a la Junta de Andalucía que apoya a su vez la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ). No en vano desde este colectivo se apela a «un diálogo constructivo» entre administraciones que permita «potenciar el uso del aeropuerto y reducir el aislamiento de Jaén, una provincia que acumula un notable déficit en materia de infraestructuras».