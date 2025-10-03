La provincia de Jaén, la más beneficiada de los fondos EDIL en Andalucía, con casi cien millones

Manuela Millán Viernes, 3 de octubre 2025, 18:29 Comenta Compartir

Ya están aquí. El Ministerio de Hacienda ha publicado en el BOE la resolución sobre la convocatoria de ayudas del Plan EDIL, los fondos europeos correspondiente al periodo 2021-2027. La comunidad más beneficiada ha sido Andalucía, con 83 proyectos para 358 municipios y, de toda la región, Jaén es la que «más proyectos va a poner en marcha».

Así lo ha confirmado la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha visitado la capital para presentar estas ayudas, donde ha puesto en valor «el gran trabajo que han realizado los ayuntamientos, muchos con el apoyo de la Diputación, para poder optar al máximo posible de fondos».

Por tanto, a la provincia de Jaén van a llegar 13 planes EDIL con una financiación de 98,6 millones de euros que beneficiarán a 65 municipios de la provincia.

Montero ha detallado que la convocatoria cuenta con un 30% más de fondos que la que se repartió en la edición anterior, por lo que es «la convocatoria de ayudas más importante que nunca tuvieron las entidades locales». «La provincia jienense brilla con luz propia a la hora de presentar proyectos europeos. Jaén ha demostrado que tiene mucha experiencia, ha acumulado mucho conocimiento técnico para ser triunfador a la hora de acceder a convocatorias competitivas como esta, por lo que creo que hay que darle la enhorabuena porque estáis presentando los mejores proyectos», ha subrayado la ministra.

Ejemplos de proyectos

Durante el acto, que ha tenido lugar en el Palacio Provincial, se han detallado algunos de los proyectos que se van a poner en marcha. Así, en el Área Urbana Funcional de Sierra de Cazorla se ejecutará un Plan de Actuación Integrado (PAI) que asciende a diez millones gracias a los siete millones que llegarán con los EDIL y que llegarán a nueve municipios donde vivien unas 30.000 personas.

En el caso de Martos, una de las prioridades será «la recuperación y la puesta en valor del patrimonio además de disminuir las diferencias que existen en las distintas zonas de la ciudad».

Por su parte, en este encuentro, el presidente de la Diputación Provincial, Paco Reyes, ha destacado que las ayudas «van a permitir mejorar los municipios, la cohesión social, hacerlos más habitables y, por extensión, algo que es el principal objetivo de las administraciones, mejorar la vida de los vecinos y vecinas, que es lo importante». «Por tanto, estamos ante un nuevo ejemplo de la oportunidad que están suponiendo los fondos europeos para llegar hasta el último rincón de los territorios», añade.

En esta línea, ha recordado que «en la Diputación Provincial lo tuvo claro desde el primer momento». «Estamos ante el mayor volumen de fondos europeos recibidos en la historia y había que aprovechar al máximo esta oportunidad y el compromiso del Gobierno con nuestra tierra», señala. De hecho, ha precisado, solo a través de los fondos Next Generation del Plan de Recuperación del Gobierno de España, «se han invertido en la provincia de Jaén 524 millones de euros, de los cuales en la Diputación Provincial estamos gestionando 37 proyectos por un importe superior a los 57 millones de euros».

¿Dónde van a llegar?

Los fondos EDIL se ejecutarán en 65 municipios de la provincia. En concreto, a la capital llegarán un total de doce, la que más (que serán catorce de inversión con la cofinanciación necesaria que aporta la entidad local). También llegarán ayudas importantes a municipios como Úbeda, Andújar, Martos y Linares, donde las ayudas europeas ascienden a casi nueve millones.

A otros, como Cazorla, Jódar o Mengíbar, han conseguido cerca de seis millones, con ayuda de la Diputación en muchos casos. Por el lado contrario, territorios como Bailén no han sido seleccionados.

En concreto, los fondos europeos se invertirán en la capital, Cazorla, Torredonjimeno, Martos, Úbeda, Andújar, Linares, Alcalá la Real, Jódar, Villacarrillo, Alcaudete, Torreperogil, Mengíbar, Chilluévar, Arjona, Baeza, Albanchez de Mágina, Villanueva del Arzobispo, Castillo de Locubín, Begíjar, Baños de la Encina, Hinojares, Arjonilla, Bedmar y Garcíez, Sorihuela del Guadalimar, Frailes, Canena, Carboneros, Huesa, Escañuela, Bélmez de la Moraleda, Iznatoraf, Fuensanta de Martos, Ibros, Cazalilla, La Iruela, Lopera, Cabra del Santo Cristo, Jamilena, Lupión, Espeluy, Peal de Becerro, Marmolejo, Jimena, Los Villares, Rus, Fuerte del Rey, Pozo Alcón, Porcuna, Larva, Torredelcampo, Sabiote, Jabalquinto, Quesada, Santiago de Calatrava, Mancha Real, Valdepeñas de Jaén, Torreblascopedro, Lahiguera, Santo Tomé, Villardompardo, Torres, Villatorres, Santa Elena y Villanueva de la Reina.

En las convocatorias de estas ayudas EDIL se establecieron más de cuarenta ámbitos de intervención a los que tienen que ir dirigidos los proyectos, como digitalización y dinamización económica local, eficiencia energética, prevención del cambio climático, economía circular, recursos hídricos, movilidad urbana sostenible, inclusión social o patrimonio urbano, cultural y turístico, entre otros.