Candados en una vivienda de uso turístico. Víctor Rodríguez
Vivienda

La provincia dejará de tener 329 viviendas de uso turístico tras ser canceladas por la Junta

La medida afecta a ochenta en el caso de la capital, aunque se sitúa como el territorio menos afectado de la comunidad andaluza

Manuela Millán

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:02

El coto a las viviendas turísticas, más de 300 en la provincia. La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta ha cancelado desde ... 2024 hasta la actualidad casi 10.300 viviendas de uso turístico (VUT) en Andalucía tras las medidas de control, regulación y ordenación impulsadas por la administración autonómica en coordinación con los ayuntamientos. De este total, 329 corresponden a la provincia de Jaén, de las que 80 son de la capital.

