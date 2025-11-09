Protesta jienense en alto contra los «recortes» en la sanidad pública

Centenares de jienenses han salido este domingo a la calle para protestar contra los recortes y las «privatizaciones escandalosas» que sufre la sanidad pública en ... Andalucía. Lo han hecho en la manifestación convocada por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y de Calidad de Jaén, sumándose así al resto de capitales andaluzas.

La manifestación, que ha transcurrido desde la plaza de las Batallas hasta la plaza de Santa María, ha sido secundada por las plataformas en defensa de los servicios públicos de Cazorla, Linares y Andújar; la Coordinadora de Jaén en defensa de las pensiones públicas; la asociación Ajicam; los sindicatos CC OO, UGT, Ustea y CGT; PSOE, Jaén Merece Más, Podemos, PCE y Recortes Cero, entre otros.

«Esta manifestación es necesaria porque la gestión de Moreno Bonilla está afectando a toda Andalucía: ceses continuos de cargos y de consejeros de salud y en el caso de Jaén, uno de los motivos más grandes es que un pueblo como Cazorla esté sin centro de salud porque tener uno fuera, en un 'hospicentro' como lo llaman, no sirve de nada a tres kilómetros y medio. No hay casi especialidades ni tienen centro de salud», ha trasladado el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y de Calidad de Jaén, Germán Moreno.

En las pancartas se han visto mensajes dirigidos a la consejera del ramo recordándole que el pueblo cazorleño lleva «166 días sin centro de salud» y que «en el mundo rural también enfermamos y pagamos impuestos».

Respecto al descenso de las listas de espera anunciado recientemente, Germán Moreno ha matizado que se trata de las que están fuera de plazo. «Han recortado 7,3 millones en el hospital de referencia, con lo cual va a haber recortes y van a crecer todavía más las listas de espera», ha añadido.

En una línea similar se ha expresado el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, quien ha insistido en que la provincia tiene motivos «más que suficientes» para salir a la calle y decir basta ya: «El señor Moreno Bonilla ha emprendido una ofensiva por tierra, mar y aire para destrozar la sanidad pública en la provincia de Jaén y en Andalucía. Creemos que se está riendo de los jienenses: en ochos años de gobierno no han puesto ni un solo ladrillo de la Ciudad Sanitaria».

En este sentido, según Latorre, el Hospital de Jaén se encuentra en estado «crítico» con «quirófanos cerrados», urgencias «colapsadas» y «falta de especialistas», a la vez que ha precisado que «50.000 jienenses se encuentran en listas de espera».