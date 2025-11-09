Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cabecera de la manifestación. A. Cubillo

Protesta jienense en alto contra los «recortes» en la sanidad pública

Sindicatos, plataformas, colectivos y partidos políticos se han sumado a la manifestación convocada este domingo en la capital

Ascensión Cubillo

Jaén

Domingo, 9 de noviembre 2025, 14:50

Comenta

Centenares de jienenses han salido este domingo a la calle para protestar contra los recortes y las «privatizaciones escandalosas» que sufre la sanidad pública en ... Andalucía. Lo han hecho en la manifestación convocada por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y de Calidad de Jaén, sumándose así al resto de capitales andaluzas.

