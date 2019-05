Las Protegidas busca solución El delegado de Fomento y la concejala de Servicios Técnicos (centro), en la primera reunión del grupo de trabajo de Las Protegidas. Los técnicos proponen en la primera reunión del grupo de trabajo rehabilitar este barrio, pero manteniendo la catalogación de Cultura JOSÉ M. LIÉBANA Viernes, 17 mayo 2019, 01:51

El grupo de trabajo técnico de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén para buscar soluciones a las viviendas de Las Protegidas, anunciado en varias ocasiones por distintos responsables del nuevo Gobierno andaluz, echó a andar ayer con una primera reunión a la que asistieron técnicos municipales y de la administración autonómica, así como representantes de las comunidades de propietarios (113 pisos) de los bloques de viviendas, inscritos desde 2006 en el Catálogo de Patrimonio Andaluz.

La concejala de Servicios Técnicos Municipales, Rosa Cárdenas, y el delegado territorial de Fomento y Cultura de la Junta, Jesús Estrella, acudieron también a esta primera reunión, en la que se fijaron las bases para rehabilitar estas viviendas y bloques, con o sin descatalogación.

La concejala indicó que las alternativas puestas sobre la mesa por los técnicos van en la línea de mantener la catalogación en cuanto al estilo arquitectónico puesto que, según los técnicos, no hay una protección histórica ni cultural. Y añadió que todos los participantes coincidieron en que «las condiciones de habitabilidad de estas viviendas no son las adecuadas e incluso no cumplen los requisitos para que las familias que viven en ellas lo hagan de forma digna», dijo.

Por su parte, el delegado de Fomento señaló que se trata de la primera reunión y que la Junta interviene «como paraguas para darle viabilidad a las soluciones que finalmente se establezcan de la mano de los vecinos y del Ayuntamiento y siempre con el asesoramiento de la Junta».

El objetivo, según recordó Estrella, es «es abrir el abanico a todas las opciones y trabajarlas desde el punto de vista técnico, jurídico, económico y social para buscar siempre que se garantice la seguridad de los edificios y la habitabilidad de las viviendas de Las Protegidas». Y dijo que se trata de una promoción de hace 60 años, «con problemas estructurales serios que hay que acometer para que esa precariedad no redunde en perjuicio de la habitabilidad de los vecinos».

Protección y dignidad

Para el delegado, «lo importante aquí son las personas, pues se trata de edificios que no son accesibles, edificios que no tienen espacio para aparcamiento y cuyas zonas libres que se idearon para el ocio están siendo ocupadas como aparcamientos». Por tanto, insistió en la necesidad de «buscar una solución donde se pueda compatibilizar el nivel de protección con su habitabilidad» y que se «equilibren la protección con el derecho de los vecinos a vivir en una vivienda digna y en condiciones».

El delegado de Fomento puntualizó además que algunas estructuras de estas viviendas se encuentran «en peligro» y aseguró que a este problema no le van a dar la espalda, por lo que insistió en que se buscarán soluciones donde además se revitalice también el entorno público de estas viviendas de Las Protegidas, que ha quedado «obsoleto» pues se debe recuperar este espacio que está llamado a ser el centro neurálgico de Jaén».