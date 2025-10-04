Los protagonistas de la Magna 'toman' el centro de Jaén Ya se encuentran en la calle Virgen de la Cabeza, donde se ha congregado una multitud de personas para la celebración de la eucaristía

Ascensión Cubillo Villanueva Jaén Sábado, 4 de octubre 2025, 11:42

Ya lo avanzaba la Diócesis de Jaén en su web sobre el Rosario Magno de este 4 de octubre: «Las calles se convertirán en templo; la ciudad, en altar y el pueblo, en asamblea orante que medita la vida de Cristo con los ojos y el corazón de María». Y así ha sido para quienes desde primera hora de esta mañana han acompañado a las imágenes que representan los misterios del Santo Rosario desde sus templos de acogida hasta la calle Virgen de la Cabeza, epicentro de la primera parte de este acontecimiento único que acoge la capital jienense con motivo del Jubileo de la Esperanza.

Como si de una madrugada de Viernes Santo se tratase, Nuestro Padre Jesús ha salido al encuentro de fieles y devotos con la peculiaridad de que a partir de las ocho de la mañana lo han hecho también el Resucitado, las vírgenes del Alcázar, Tíscar y la Capilla, San Juan Bautista, la Oración en el Huerto y el resto de imágenes que conforman la Magna. Cabe recordar que vienen de 16 municipios de la provincia: Alcalá la Real, Bailén, Villanueva del Arzobispo, Quesada, Jódar, Los Villares, Santisteban del Puerto, Jaén, Martos, Linares, Andújar, Úbeda, Alcaudete, Cazorla, Arjona y Baeza.

Ya desde primera hora se han visto caras de emoción en los alrededores de las parroquias de acogida —San Bartolomé, Belén y San Roque, El Salvador, San Félix de Valois, La Merced, San Juan y San Pedro, Camarín, Cristo Rey, San Pedro Pascual, San Ildefonso y el Salvador—. Y mucho trasiego de gente, tanto de hermanos de las cofradías como de personas que no quieren perderse esta Magna que ya ha entrado a formar parte de la historia de Jaén.

En una jornada como esta, la fe se mezcla con la ilusión por ver procesionar en la capital del Santo Reino a cristos y vírgenes de otros puntos de la Diócesis, pero también con los nervios propios de quienes han trabajado durante meses para hacer realidad este macroevento que trasciende lo religioso.

Los vivas al «Abuelo» se han mezclado con los dedicados al Resucitado de Martos, la Virgen de Tíscar y la patrona de las Cuatro Villas en si camino por el Ñaseo de la Estación.

Las imágenes ya están ubicándose en su respectivos lugares en la calle Virgen de la Cabeza para la misa, que comenzará a las 12:00 horas. En la zona se han habilitado confesionarios y a continuación habrá un concierto a cargo de la asociación musical Blanco Nájera.