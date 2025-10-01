Los protagonistas de la feria taurina de San Lucas se citan este jueves en Jaén Victorino Martín, Manuel Escribano, 'El Cid' y David Galván compartirán un encuentro con los aficionados en el coso de La Alameda

Ideal Jaén Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:23 Comenta Compartir

Este jueves, 2 de octubre a partir de las ocho de la tarde, los grandes protagonistas de la feria taurina de San Lucas de Jaén se citan en el ruedo del coso de La Alameda para mantener un encuentro con los abonados y aficionados del ciclo.

El ganadero, Victorino Martín, y los toreros, Manuel Escribano, 'El Cid' y David Galván compartirán velada como engranaje de la feria taurina que comenzará el 5 de octubre con la habitual clase práctica y se extenderá hasta el 18 de octubre.

Durante el acto, que será presentado por el periodista, Tomás Díaz, también se entregarán los premios a los triunfadores de la feria taurina de 2024. Este evento reunirá a la sociedad civil jienense junto una amplia representación de autoridades municipales y provinciales, además de la propiedad de la plaza de toros de Jaén y del equipo de Tauroemoción con su CEO a la cabeza, Alberto García. El evento es con entrada libre y gratuita para todos los aficionados.

La feria de Jaén tiene dos grandes citas que se celebrarán el 12 y 18 de octubre. El día 12 Manuel Escribano, Talavante y Emilio de Justo lidiarán toros de Juan Pedro Domecq, Jandilla y Garcigrande, mientras que el día 18, los toros de Victorino Martín regresarán al coso de la Alameda en un cartel de especialistas: Curro Díaz, 'El Cid' y David Galván.

La venta de entradas para los festejos continúa a la venta con descuento en venta anticipada hasta el 3 de octubre en las taquillas de la plaza de toros y en la web www.tauroemocion.es

Los carteles son los siguientes:

-5 de octubre: novillada en clase práctica con alumnos de escuelas taurinas.

-12 de octubre: Toros de Jandilla, Juan Pedro Domecq y Garcigrande para Manuel Escribano, Alejandro Talavante y Emilio de Justo.

-16 de octubre: desencajonada de los toros de Victorino Martín y posterior suelta de reses para el público.

-18 de octubre: Toros de Victorino Martín para Curro Díaz, 'El Cid' y David Galván.