Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cartel de la cita. IDEAL

Los protagonistas de la feria taurina de San Lucas se citan este jueves en Jaén

Victorino Martín, Manuel Escribano, 'El Cid' y David Galván compartirán un encuentro con los aficionados en el coso de La Alameda

Ideal

Jaén

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:23

Este jueves, 2 de octubre a partir de las ocho de la tarde, los grandes protagonistas de la feria taurina de San Lucas de Jaén se citan en el ruedo del coso de La Alameda para mantener un encuentro con los abonados y aficionados del ciclo.

El ganadero, Victorino Martín, y los toreros, Manuel Escribano, 'El Cid' y David Galván compartirán velada como engranaje de la feria taurina que comenzará el 5 de octubre con la habitual clase práctica y se extenderá hasta el 18 de octubre.

Durante el acto, que será presentado por el periodista, Tomás Díaz, también se entregarán los premios a los triunfadores de la feria taurina de 2024. Este evento reunirá a la sociedad civil jienense junto una amplia representación de autoridades municipales y provinciales, además de la propiedad de la plaza de toros de Jaén y del equipo de Tauroemoción con su CEO a la cabeza, Alberto García. El evento es con entrada libre y gratuita para todos los aficionados.

La feria de Jaén tiene dos grandes citas que se celebrarán el 12 y 18 de octubre. El día 12 Manuel Escribano, Talavante y Emilio de Justo lidiarán toros de Juan Pedro Domecq, Jandilla y Garcigrande, mientras que el día 18, los toros de Victorino Martín regresarán al coso de la Alameda en un cartel de especialistas: Curro Díaz, 'El Cid' y David Galván.

La venta de entradas para los festejos continúa a la venta con descuento en venta anticipada hasta el 3 de octubre en las taquillas de la plaza de toros y en la web www.tauroemocion.es

Los carteles son los siguientes:

-5 de octubre: novillada en clase práctica con alumnos de escuelas taurinas.

-12 de octubre: Toros de Jandilla, Juan Pedro Domecq y Garcigrande para Manuel Escribano, Alejandro Talavante y Emilio de Justo.

-16 de octubre: desencajonada de los toros de Victorino Martín y posterior suelta de reses para el público.

-18 de octubre: Toros de Victorino Martín para Curro Díaz, 'El Cid' y David Galván.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El PSOE lamenta la desaparición de Óleomiel y la caída de la Multisectorial
  2. 2 El Museo de la Autonomía dedicará un espacio a Andújar
  3. 3 Las obras de la Plaza Itálica de Andújar ya están en la fase final
  4. 4 Meteorólogos coinciden en la previsión de lluvias inminentes para Granada
  5. 5 ¿Pueden los jienenses entrar en Granada con la implantación de la zona de bajas emisiones?
  6. 6 El Covirán quiere seguir siendo duro para el Joventut
  7. 7 Aprobado el primer avance del PGOM de la capital
  8. 8 Diputación acomete el arreglo del firme y drenaje de la vía JV-2044 en Escañuela
  9. 9 La bolsa de suelo asequible permitirá construir 569 viviendas protegidas en Jaén
  10. 10 El Orfeón Santo Reino estrena el Himno de la Policía Nacional en polifonía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los protagonistas de la feria taurina de San Lucas se citan este jueves en Jaén

Los protagonistas de la feria taurina de San Lucas se citan este jueves en Jaén