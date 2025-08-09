Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cosechadoras en una imagen de archivo. E. C.

La producción de almendras aumenta un 20% gracias a las nuevas plantaciones

La entrada de nuevas hectáreas palia la pérdida del fruto seco por culpa de las plagas y las precipitaciones, mientras hay dudas sobre su futuro

Jesús Jiménez

Jaén

Sábado, 9 de agosto 2025, 21:50

Ni las plagas ni la falta de agua consiguen evitar el avance en la producción de almendras en Jaén. A las puertas de comenzar la ... campaña de recolección del fruto seco, las previsiones son bastantes positivas para la provincia: se espera que aumente al menos un 20% la cosecha hasta alcanzar las 1.700 toneladas en esta campaña.

