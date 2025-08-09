La producción de almendras aumenta un 20% gracias a las nuevas plantaciones

Ni las plagas ni la falta de agua consiguen evitar el avance en la producción de almendras en Jaén. A las puertas de comenzar la ... campaña de recolección del fruto seco, las previsiones son bastantes positivas para la provincia: se espera que aumente al menos un 20% la cosecha hasta alcanzar las 1.700 toneladas en esta campaña.

Así lo asevera la Mesa Regional de Frutos Secos de Andalucía, integrada por las organizaciones agrarias Asaja, Coag, UPA, Aerofruse y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía. Un crecimiento que de confirmarse sería el mayor de todas las provincias andaluzas, que en muchos casos no es que avancen, sino que retroceden.

Sin embargo, el aumento de la cosecha no se debe a una mayor cantidad de kilos por árbol, sino a la entrada de producción de nuevas plantaciones. No son hectáreas que se hayan cultivado este año; el almendro tarda aproximadamente cinco años en ofrecer una cantidad significativa de frutos secos, por lo que ahora entran al mercado las que se plantaron sobre el año 2020.

¿Y qué ocurre con los almendros ya asentados? Lo cierto es que la campaña no ha sido buena para ellos. La monilia, una plaga caracterizada por el desecamiento de flores, hojas, brotes y frutos, ha causado estragos en la provincia, provocando que en las zonas ya asentadas «la cosecha sea igual o incluso inferior a la del año pasado», según la Mesa Regional de Frutos Secos.

«Ha reventado el cultivo», resume Juan Luis Ávila para IDEAL, secretario general de COAG Andalucía y Jaén. «Nos estamos encontrando fincas enteras en que se ha tenido que arrancar todos los almendros para evitar que se contagiaran a otras plantaciones. Sin duda para los agricultores será una campaña media-baja».

A esta plaga se le suma el problema del agua. Es cierto que ha llovido, pero ha sido tarde para unos cultivos que acusaban la sequía de los dos años anteriores. Además, las precipitaciones han coincidido con la etapa de floración de los cultivos tardíos, que abundan en Jaén, lo que ha agravado las pérdidas. Junto a todo ello el viento también ha afectado al vuelo de las abejas y con ello a la polinización de las flores.

Esta amalgama de causas han reducido la productividad de los almendros, que además se enfrenta a unos precios más bajos en años anteriores. Jesús Cózar, secretario general de UPA Jaén y Andalucía, asevera que apenas se vende por el coste de producción, que rondaría los seis euros.

«Los agricultores apenas obtienen beneficios de lo que venden, es lo comido por lo servido prácticamente. Con estos precios y además en un año donde otros exportadores tiene buena cosecha, lo más probable es que los ingresos los obtengan por las ayudas de la PAC, que es lo que les permite sobrevivir», explica Cózar.

Como se ha mencionado, el aumento de la cosecha se debe a la entrada de la producción de las nuevas plantaciones. Sin embargo, este crecimiento podría tener los días contados, pues ambos secretarios generales denuncian «la incertidumbre» que atraviesa el cultivo, y que podría provocar que los agricultores dejen de apostar por este cultivo alternativo al olivar.

Precios

«Hace un tiempo se dieron buenas circunstancias para plantar almendros, había bajado la producción mundial por la climatología y se pagaba bien frente a los bajos precios en el olivar. Pero ahora los precios no están tan altos y se compite con países exportadores muy potentes, lo que desincentiva la inversión. Antes pasabas con el coche de cada cuatro fincas recién plantadas tres eran de olivar y una de almendros o pistachos, ahora todo es olivar», relata Ávila.

Según explica Cózar, además de los buenos precios del almendro, otra de las razones que motivó esta apuesta fue la compatibilidad con el olivar, pues además de tener cuidados similares, se utiliza la misma maquinaria. «Por ejemplo, para la recolección utilizas la vibradora, o el paraguas si vas muy mecanizado, por lo que no era necesario realizar tanta inversión».

Amor fue uno de los primeros agricultores jienenses que comenzó con el almendro hace diez años. Tenía nueve hectáreas para plantar, y ante el bajo rendimiento del cereal decidió probar con una variedad tardía que pudiera afrontar el frío de la zona.

Los principios siempre son difíciles, y la primera puesta, ya fuera por mala suerte o por el clima, se lo secaron, por lo que tuvo que empezar de nuevo. A la segunda fue la vencida, y tras cinco años en que la producción fue escasa comenzó a producir en una buena cantidad.

«Por ejemplo, para este año espero de mis 700 almendros unos 6.000 kilos o algo más, de diez a 15 por árbol. A día de hoy no tengo más tierras para cultivar, pero si las tuviera no creo que volviera a plantar almendros, no tengo datos exactos, pero personalmente creo que los beneficios son menores que en el olivar», relata Amor.