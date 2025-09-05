La producción de aceite de oliva debe aumentar un 15% para poder retirar 'stock' en la próxima campaña Según el proyecto de Orden que prepara el Ministerio de Agricultura, se deberían alcanzar a nivel nacional más de un 1,6 millones de toneladas

Jesús Jiménez Jaén Viernes, 5 de septiembre 2025, 23:46 Comenta Compartir

Cada vez se conocen más datos sobre el proyecto de Orden que prepara el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para establecer la norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2025/2026. Según los datos aportados en el documento público de la propia web de la institución, en el próximo año se necesitarían producir 1.630.188,2 toneladas de oro líquido, más del 15% respecto a los datos provisionales de esta campaña (1.415.000 toneladas).

Según se detalla en el documento, «para la retirada de producto hasta la campaña siguiente y/o el destino a uso no alimentario» será necesario «un nivel de existencias iniciales más estimaciones de producción igual o superior al 120% del nivel medio de este sumatorio de las seis campañas anteriores».

La media de producción más enlace de los últimos seis años (si se toman como definitivos los provisionales de mayo de esta campaña), es de 1.584.214,33 toneladas, que aplicándole el porcentaje del 120% asciende a más de 1,9 millones de toneladas. Restándole el enlace previsto para la próxima campaña (270.869) da como resultado los 1,63 millones mencionados, 215.000 toneladas más que en esta campaña.

El objetivo de esta medida es «regular la oferta para mejorar la estabilidad y funcionamiento del mercado del sector del aceite de oliva», es decir, que los precios no se desplomen. Aún así, es más que dudoso que este mecanismo vaya a tener que ser utilizado en la próxima campaña, pues tanto desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) como desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) han reiterado que la producción será igual o menor a la de 2024/2025.

Desde ambas organizaciones agrarias ha señalado las altas temperaturas, con una ola de calor de 16 días, la vecería ( después de una cosecha cargada la siguiente es menor) y las plagas como el algodoncillo la razón para estas malas perspectivas. Aun así, el documento apunta a una producción mayor que la media de los últimos años por «las temperaturas suaves y precipitaciones muy abundantes, que han favorecido una buena floración y un buen cuajado del fruto».

Sea como fuera, como expresó el secretario general de UPA Andalucía y Jaén, Jesús Cózar, a este medio, «es mejor tener el mecanismo y no necesitarlo que al revés. Es posible que no se de en la próxima campaña, pero en alguna llegará, y entonces los productores podrán echar mano de ella. Desde luego es una buena noticia para los agricultores»,

¿Y cuando entraría en vigor? La intención es que la Orden se apruebe antes del 31 de octubre, y si se cumplen los requisitos se comenzará a retirar producto «a más tardar el 15 de noviembre».

El porcentaje de aceite retirado se calcularía de la siguiente forma: en base en la diferencia de los recursos estimados para la campaña 2025/2026 y el 120% de la media de los dos valores máximos de la comercialización de las 6 últimas campañas. En todo caso, el porcentaje a retirar no podrá exceder el 20% de la producción estimada.

Almazaras

La retirada y almacenamiento deberá realizarse por parte de las almazaras productoras, quedando exentas aquellas cuya producción individual media de las últimas seis campañas, con base en datos del SIMO, sea inferior a 100 toneladas de aceite de oliva.

La norma se aplicará en todas las comunidades autónomas y serán sus órganos competentes los encargados de realizar los controles oficiales para comprobar el cumplimiento de esta norma de comercialización, siguiendo un plan de control de la norma de comercialización elaborado por el propio Ministerio.

El Ministerio realizará un seguimiento del efecto sobre el funcionamiento del mercado. En particular, a partir del 31 de diciembre de 2025, con base en la revisión de las estimaciones de producción, se determinará si se siguen cumpliendo las condiciones establecidas, pudiéndose ajustar a la baja la cantidad de producto a retirar, a través de resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios que se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

El mecanismo permite regular la oferta para evitar un desplome de precios similar al de este año Articular el mecanismo para retirar aceite de oliva en caso de que se desplomen los precios es una medida que puede resultar de gran alivio para el agricultor. El mejor ejemplo está en esta campaña, donde desde el mes de diciembre cayó por debajo de los cuatro euros el kilo y, salvo breves repuntes, no ha conseguido romper esa barrera hasta mediados de agosto. Esto solo ha sido posible gracias a los buenos datos de comercialización. A pesar de la subida del precio en origen en las últimas semanas, las ventas se han seguido produciendo a buen ritmo, con 147.000 toneladas en julio, récord de la campaña y el mejor julio de los últimos diez años. A ello se le suma la certeza de que el enlace será muy corto en torno a 270.000 toneladas, según las previsiones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. De cumplirse sería algo superior al de las últimas dos campañas (186 y 248), pero en dichos años el precio era mucho más elevado, incluso más del doble de lo que se paga ahora. A pesar de la subida, el precio aún esta lejos de las cifras reivindicadas por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) Jaén, que en reiteradas ocasiones han manifestado que el precio mínimo del aceite debe situarse en los cinco euros por kilo para cumplir con la Ley de la Cadena y que al menos sufraguen los gastos de producción del agricultor. Una difícil situación para los agricultores que ya se enfrentan a una serie de problemas, como la falta de mano de obra o el cambio climático, al que hace unos meses se añadió la propuesta de la Comisión Europea para reducir las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) en un 20%, lo que supondría un grave perjuicio para el sector.