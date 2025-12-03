Los procesos participativos del Ayuntamiento «son una pantomima para justificar decretazos»

El PP de la capital ha denunciado que los supuestos «procesos participativos» anunciados por el equipo de Gobierno de Julio Millán «no cumplen ninguno de ... los requisitos que establece el Reglamento Municipal, convirtiéndose en meras puestas en escena destinadas a generar titulares». La edil Maribel López ha señalado que el PSOE utilizan la frase «participación ciudadana» con «extrema ligereza» mientras «se incumplen sistemáticamente las obligaciones legales que regulan estos procedimientos».

«Ninguno de los procesos anunciados por el PSOE y Jaén Merece Más cumple este requisito previo. Tampoco existe el informe técnico posterior que debe recoger todas las aportaciones y sugerencias de los colectivos para incorporarlas al expediente antes de redactar cualquier ordenanza o proyecto, ha lamentado.

La concejala ha puesto como ejemplo el caso de la estación intermodal, donde el PSOE anunció un proceso participativo que «se quedó en una simple nota de prensa». No existe resolución, ni metodología definida, ni registro de las aportaciones realizadas, ni informe final. Todo apunta a que las decisiones estaban tomadas desde el principio y el proceso fue solo un recurso estético para justificar sus decretazos», ha afirmado.

Lo mismo ocurre, según señala, con la Zona de Bajas Emisiones. «El Grupo Popular sí desarrolló un proceso participativo completo en el anterior mandato, mientras que el actual equipo de Gobierno «solo ha organizado reuniones sin validez formal, sin resoluciones y sin informes, por lo que no puede considerarse un proceso participativo conforme al reglamento», insiste. En este sentido, ha subrayado que Millán vuelve a demostrar que «la propaganda es su forma de gobernar».

Maribel López también ha lamentado el «silencio cómplice» de Jaén Merece Más, un partido que «presume continuamente de situarse siempre del lado del ciudadano y de la participación real». «Resulta especialmente grave que quienes hicieron bandera de la transparencia y la escucha activa no hayan alzado la voz ante esta pantomima orquestada por el equipo de Gobierno», sentencia.