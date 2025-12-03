Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La edil 'popular' Maribel López. IDEAL
Colectivos vecinales

Los procesos participativos del Ayuntamiento «son una pantomima para justificar decretazos»

El PP critica que el equipo de Gobierno de Julio Millán «incumpla el Reglamento de Participación Ciudadana en todos los casos y la reduce a simples fotos y titulares»

C. C.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:53

El PP de la capital ha denunciado que los supuestos «procesos participativos» anunciados por el equipo de Gobierno de Julio Millán «no cumplen ninguno de ... los requisitos que establece el Reglamento Municipal, convirtiéndose en meras puestas en escena destinadas a generar titulares». La edil Maribel López ha señalado que el PSOE utilizan la frase «participación ciudadana» con «extrema ligereza» mientras «se incumplen sistemáticamente las obligaciones legales que regulan estos procedimientos».

