Luis Ojeda, a las puertas del Ayuntamiento de Jaén. E. L.

Luis Ojeda

Jefe de la Policía Local de Jaén
«La procesión Magna colapsará Jaén, es inevitable, y pedimos paciencia»

La ciudad se prepara para un mes de octubre con mucha actividad y con un nuevo jefe de la Policía Local al frente del cuerpo

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:04

Nació en Córdoba pero lleva toda una vida preocupado por la seguridad de los jienenses, siendo uno más. Luis Ojeda entró como agente de la ... Policía Local en la jefatura de Jaén hará tres décadas, que lo avalan como buen conocedor del terreno que ahora le toca gestionar. Era estudiante de Biología cuando probó a echar las oposiciones y las sacó para formar parte de una plantilla «pequeña y familiar». Con el tiempo ha ido creciendo junto a una ciudad cada vez más viva, y lo demuestra el intenso octubre que viene, con la procesión Magna y la feria de San Lucas.

