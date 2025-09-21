Nació en Córdoba pero lleva toda una vida preocupado por la seguridad de los jienenses, siendo uno más. Luis Ojeda entró como agente de la ... Policía Local en la jefatura de Jaén hará tres décadas, que lo avalan como buen conocedor del terreno que ahora le toca gestionar. Era estudiante de Biología cuando probó a echar las oposiciones y las sacó para formar parte de una plantilla «pequeña y familiar». Con el tiempo ha ido creciendo junto a una ciudad cada vez más viva, y lo demuestra el intenso octubre que viene, con la procesión Magna y la feria de San Lucas.

–Lleva casi 30 años ligado a la Policía Local de Jaén y ha pasado por todos los rangos del cuerpo. ¿Cómo afronta este nuevo reto al frente de la jefatura?

–Con mucha ilusión. Conozco perfectamente a la plantilla, sé lo que demanda, hacia dónde quiere ir, que no es ni más ni menos que la innovación. Vivimos en una sociedad muy cambiante y nos tenemos que ir adaptando a la demanda de la sociedad. El reto es hacerlo y llegar a buen fin.

–El tranvía vuelve a circular por Jaén, de prueba, cuando todavía hay quien aparca en la vía. ¿Cambiará la mentalidad?

–Es necesario. Ya se ha aumentado la intensidad de los controles y así seguirá hasta que el ciudadano lo perciba. Antes era más difícil razonar con la gente porque el tranvía estaba en las cocheras, pero ahora hay que ser más firmes, porque además la prohibición de estacionar de antes también era por no ser un lugar pensado como aparcamiento. Hay unos raíles, unos adoquines, que pueden provocar tropiezos y causar lesiones. No obstante, los ciudadanos en general se comportan bien y, al igual que la policía, se adapta a los nuevos tiempos con rapidez.

–Cuenta con unos 165 agentes y, pronto, 22 más, sin embargo, ¿continúa faltando personal?

–Sin duda, haría falta más. Pero una condición para ello es que el ayuntamiento tiene que estar saneado y, ahora mismo, es imposible por la deuda que tiene. Lo aconsejable, según la ratio, es que haya 1,8 o 2 policías por mil habitantes. Con 110.000 habitantes aproximadamente en Jaén, serían unos 210-220 policías para ser una plantilla más completa y abarcar la cobertura policial. Para ser la verdadera policía de proximidad. Como pasa en el resto de ciudades, Jaén va creciendo, el problema es que los efectivos nos trasladamos donde más demanda hay, que es la zona centro, y desde ahí cubrimos el resto, así que hacen falta más efectivos. También se está trabajando en instaurar un programa de gestión de personal y de tareas, Eurocop, en la jefatura, que se debe adaptar a la plantilla y para ello tengo a compañeros que hacen una labor maravillosa.

–Hace poco lanzaron una campaña de control de patinetes. ¿En qué situación estamos?

–Siempre que en la sociedad irrumpe un nuevo medio de transporte, lógicamente, lleva tiempo hasta que se pone orden. Aún recuerdo cuando a través de las tómbolas vinieron las minimotos, hasta se regalaban en comuniones, y era un vehículo no apto para la circulación, solo en circuito cerrado, pero hubo mucho movimiento hasta que se pudo erradicar. Con los patinetes eléctricos pasa igual. Es la DGT quien marca las normas y luego el Ayuntamiento tiene que adaptarlo en ordenanza, poco a poco se va regularizando, desde 2022 deben tener su certificado con las características. Y ahora vamos a por los conductores, pues sería conveniente regular también la edad e igualarlo con el de ciclomotor. Hacen falta conocimientos de circulación y una edad mínima, debería aplicarse lo mismo con los patinetes.

–El 4 de octubre tenemos la procesión Magna, se espera la llegada de miles de personas, ¿cómo se está preparando?

–Después de varias reuniones previas con el Obispado, la Agrupación de Cofradías, con la corporación y con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y sanitarios, vamos cuadrando para hacer una Magna segura. Daremos información sobre los aparcamientos, pero adelantamos que lo mejor será no meterse con coche en el centro, así que hay que seguir las indicaciones de dónde dejar el coche ese día.

–¿Jaén colapsará?

–Sí, inevitablemente. No hay muchas avenidas, y desde primera hora de la tarde sale Nuestro Padre Jesús que de por sí tiene una gran cantidad de seguidores. Además, cada paso cuenta también con sus propios fieles que estarán en Jaén, y habrá que dar seguridad al peatón. Ya a las diez de la mañana el Paseo de la Estación es donde más tronos habrá, camino a Virgen de la Cabeza, antes de la procesión. La avenida de Madrid seguirá con tráfico ordinario de sábado por la mañana, hay supermercados que deben abastecerse y similar, así que el tráfico fluirá con cierta flexibilidad, pero habrá cortes según avance la mañana.

–¿Cuál será la mejor hora para moverse?

–A partir de las doce del mediodía todos los tronos estarán en Virgen de la Cabeza, la única vía cortada será esa, por lo que la avenida de Madrid y el Paseo de la Estación quedarán libres. Pero a la tarde seguirá el bloqueo, a las cuatro comenzarán a desfilar por la avenida de Madrid a la zona centro y a los templos, así que todo estará ocupado.

–¿Qué le pediría al ciudadano para ese día?

–Paciencia y que disfruten. Es un evento muy esporádico. Otros lugares como Granada o Córdoba ya la han disfrutado. Es una cita bonita, atrae a mucha gente, todo está ocupado porque cada procesión viene con sus fieles y hay que tener paciencia. Pedimos que se respeten las normas y la señalización. Es un día en que Jaén tendrá proyección hasta internacinal y hay que demostrar que sabemos prepararlo.

–Después tocará la Feria de San Lucas, la primera vez que la vivirá de jefe, ¿cómo lo plantea?

–Ya estamos con el boceto de lo que será el operativo. Será el mismo recinto y la misma zona, aunque me gustaría innovar, no podrá ser hasta el año que viene. Quiero que se use más el transporte público. No me gusta que la feria tenga tanto obstáculo, ya que es cada vez más transitada, pues no podemos combinar al peatón y el coche, hay que hacer cortes más drásticos y más seguros. Por el momento, para este año nos vamos a volcar en la regulación del tráfico y evitar que la ciudad se colapse con los coches. Plantearía más uso de aparcamientos disuasorios, encajonar los taxis para que nadie se cuele y el uso del transporte público en favor del peatón.