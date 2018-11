«El problema es que el centro se está desertizando y Jaén se muere» Comerciantes proponen una peatonalización solo de fin de semana y se manifestarán para pedir cambios por las pérdidas y los cierres masivos MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Viernes, 16 noviembre 2018, 02:21

«El problema es que están cerrando los comercios, el centro se desertiza y Jaén se muere». Con esta dura afirmación comerciantes de la capital mostraron ayer su descontento con una peatonalización que consideran «fallida» y en contra de la que se manifestarán el lunes 26 de este mes a las 11:00 horas, sin descartar más medidas de presión en caso de que el Ayuntamiento mantenga su posición 'inmovilista' sobre la peatonalización. Justo ese día se cumplirá un año con restricción del tráfico en el centro de la capital jienense. La Federación Empresarial Jienense de Comercio y Servicios 'Comercio Jaén', el Centro Comercial Abierto Las Palmeras y los del Mercado de San Francisco consideran que antes de llevarla a cabo el Consistorio debería haber garantizado la accesibilidad a la zona, algo que no se ha hecho aún (con el tranvía, más plazas de párking, mejorar el servicio de autobuses, etc) y a lo que achacan, muy por encima de otros motivos como el comercio online o la climatología desfavorable, un «descenso medio en las ventas del 20 por ciento» que llega incluso, en casos extremos, al 50. Como consecuencia, actualmente, prácticamente uno de cada tres comercios del centro está cerrado o en liquidación, como adelantó ayer este periódico (643 locales hay en total en la zona, de los que 402 son comerciales). 143 en total, en lugares muy codiciados no hace tanto.

Los responsables de las organizaciones de comerciantes, Daniel Berrios, Francisco Gutiérrez y Bruno García, lanzaron un mensaje claro: no están en contra de la peatonalización, sino de la forma en la que se ha llevado a cabo, sin planificación y, sobre todo, «sin garantizar suficientemente la accesibilidad» de los ciudadanos. No se han producido, lamentaron, las medidas que el Consistorio anunció al plantearla, como el aumento de plazas de aparcamiento en el entorno o la mejora del transporte público en un proceso que, además, sería «vivo» y susceptible de incorporar modificaciones.

«Se compara la peatonalización con la de Pontevedra o Vitoria, pero Jaén no es Pontevedra ni Vitoria. Ya nos gustaría haber recibido premios verdes internacionales, premios por nuestro transporte urbano, o tener 1.600 plazas gratuitas de parking alrededor del centro y más 4.000 privadas, etcétera», señalaron.

Lamentaron, además, que no se hayan tenido en cuenta las propuestas que han hecho, como abrir ciertas calles, como Vicente Montuno, Ignacio Figueroa o Hurtado, a la que sumaron ayer «una peatonalización que funcione solo los fines de semana», como ocurre, por ejemplo, en la ciudad italiana de Bolonia.

En el Mercado de San Francisco también se ha experimentado «una bajada notable» de las ventas, según el secretario y portavoz de la asociación de industriales, Daniel Berrios, sin cuantificarla aún, aunque según Federico Nadal, presidente de la asociación, «en tickets del párking habremos bajado en torno a un 50%» con respecto a hace un año. Se trata de una situación «insostenible» en la que, si bien admiten que pueden existir otros factores como el desarrollo del comercio electrónico, cuestiones meteorológicas o la situación económica, no tienen la incidencia de la peatonalización, que «ha colmado el vaso». «En otras ciudades la caída no es tan grande. Ni en Jaén en otras zonas como el Gran Eje (Avenida de Andalucía), donde es muchísimo menor», apostilla. «Hay clientes del Gran Eje o de pueblos como Mancha Real que nos piden que se lo llevemos a casa porque no pueden subir al centro o echan el día», se quejaron.

El lunes 26, manifestación

«Esos cierres se han producido en el último año y está claro que no se han producido porque la venta 'on line' se haya incrementado como para provocarlos», agregó García, quien incidió en que una peatonalización «bien programada» tiene efectos positivos.

Por ello, saldrán a la calle el lunes26 en una manifestación que partirá a las 11:00 horas y hasta las 14:00 horas aproximadamente desde la plaza de San Francisco para seguir por Bernabé Soriano, plaza de la Constitución, San Clemente, Doctor Civera, Doctor Eduardo Arroyo, Álamos, plaza de San Francisco, y calle Campanas hasta llegar a la plaza de Santa María, donde se leerá un manifiesto ante el Ayuntamiento, al que piden que escuche su demanda de una «modificación razonada» de la peatonalización. «De no ser así esto se va a desmadrar, porque es una situación insostenible», avisan.

Cuestionados por una intencionalidad política tras la protesta apuntada por responsables municipales, rechazaron tajantemente esta posibilidad. García defendió la independencia de Comercio Jaén y Las Palmeras que en 40 años han «censurado o aplaudido a alcaldes solo en función de que su actuación». «Para quienes vivimos de nuestros comercio, de nuestro trabajo, mezclar el tema político con esto... Nos entristece», lamentó Berrios.