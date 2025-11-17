Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cristal del escaparate destrozado tras el robo en un local del centro. E. L.

Privación de libertad para dos varones como autores de 12 robos en establecimientos de Jaén

Los investigados, de 45 y 46 años y nacionalidad española, llevaban a cabo los hechos de forma independiente

C. C.

Jaén

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:45

Comenta

Agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo Udev-Patrimonio de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Jaén han procedido a ... la identificación y puesta a disposición judicial de los autores de doce robos con fuerza en establecimientos comerciales del casco antiguo de la capital jienense, cometidos entre finales de septiembre y primeros de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Â«Nos quedamos con la segunda parte; fue un punto muy valiosoÂ»
  2. 2 El periodo para abrir los albergues de temporeros comienza este lunes
  3. 3 Comienza este lunes el juicio por la estafa inmobiliaria en La Carolina
  4. 4 La capital 'estrena' una nueva zona, la Plaza de Jesús Divino Maestro, en la Alcantarilla
  5. 5 Buenas sensaciones tras la Fiesta del Primer Aceite de Jaén en Fuenlabrada
  6. 6

    Un tercio de las armas del depósito de la Guardia Civil en Jaén proviene de delitos
  7. 7

    El precio de la energía verde
  8. 8

    Un tercio de las armas del depósito de la Guardia Civil en Jaén proviene de delitos
  9. 9 UD Almería - Cádiz
  10. 10 Buenas sensaciones tras la Fiesta del Primer Aceite de Jaén en Fuenlabrada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Privación de libertad para dos varones como autores de 12 robos en establecimientos de Jaén

Privación de libertad para dos varones como autores de 12 robos en establecimientos de Jaén