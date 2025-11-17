Privación de libertad para dos varones como autores de 12 robos en establecimientos de Jaén

Agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo Udev-Patrimonio de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Jaén han procedido a ... la identificación y puesta a disposición judicial de los autores de doce robos con fuerza en establecimientos comerciales del casco antiguo de la capital jienense, cometidos entre finales de septiembre y primeros de noviembre.

Los detenidos, dos varones de 45 y 46 años de edad, de nacionalidad española, fracturaban los escaparates de los locales para sustraer las cajas registradoras.

Las investigaciones, según informa la Policía Nacional, se iniciaron a finales del mes de septiembre, cuando tuvo lugar el primero de estos robos, detectándose con el paso de los días un «aumento extraordinario e inusual» de este tipo de hechos.

Tras numerosas gestiones de investigación, entre ellas, el visionado de grabaciones de seguridad existentes en los establecimientos afectados, así como las de los posibles recorridos realizados por los presuntos autores y las inspecciones oculares llevada a cabo por funcionarios de Policía Científica de la Comisaría Provincial de Jaén, se consiguió identificar a los dos varones, «que resultaron ser delincuentes habituales de la ciudad de Jaén», como los presuntos autores.

A través de las investigaciones practicadas, se pudo apreciar una plena coincidencia en cuanto al modus operandi empleado, puesto que los autores fracturaban los escaparates mediante algún objeto contundente, en algunos casos, una rejilla de alcantarillado, para sustraer las cajas registradoras de los comercios.

El corto espacio de tiempo entre los hechos, así como la proximidad entre los establecimientos, ponía de manifiesto, «sin posibilidad de error», que los investigadores se encontraban ante «dos de los delincuentes más activos» que venían operando en la ciudad de Jaén, viéndose dicha circunstancia acrecentada por el hecho de que ambos actuaban de «manera independiente y sin relación aparente entre ellos», traslada la Policía Nacional.

En primer lugar se procedió a la detención del varón de 45 años de edad. El segundo de los investigados, un hombre de 46 años, fue detenido pocas horas después. Ya en dependencias policiales se tramitaron las oportunas diligencias, siendo puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Jaén.

Tras su pase a disposición, la Autoridad Judicial decretó sendas medidas cautelares para los investigados, continuando los mismo privados de libertad, y «poniendo con ello fin a la escalada de robos que se había venido produciendo en la ciudad de Jaén».